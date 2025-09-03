Slušaj vest

Voditeljka RTS-a Kristina Radenković podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama nekoliko trenutaka iz svog porodičnog života. Na snimcima se pojavljuje sa sinom Roganom, koji je, sudeći po komentarima, veliki momak.

U objavama se mogu primetiti i detalji iz njihovog doma – od police s knjigama i električnih trotineta parkiranih u dnevnoj sobi, do enterijera uređenog u kombinaciji sive, zelene i plave boje. Među upečatljivim elementima izdvajaju se ukrasno drvo s lampicama, police i specifičan plafon.

Kristina često deli trenutke iz svog doma neretko koristi svoj stan kao pozadinu za objave, pa su tako gledaoci imali priliku da zavire i u njen radni kutak.

Nikad se nije venčala

Poznato je da sa partnerom, advokatom Nikolom Radojevićem, Kristina ima dvoje dece – sina Rogana i ćerku Taru. Iako su vereni, venčanje im, kako kaže, nije prioritet.

Nikola i ja nismo u braku, ali možda živimo više kao bračni par od mnogih koji jesu. On mi je najveća podrška, prijatelj i ljubav. Moja majka bi rekla da ga svećom tražila, ne bih ga pronašla – izjavila je Kristina u jednom intervjuu.

