Voditeljka RTS-a Kristina Radenković podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama nekoliko trenutaka iz svog porodičnog života. Na snimcima se pojavljuje sa sinom Roganom, koji je, sudeći po komentarima, veliki momak.

U objavama se mogu primetiti i detalji iz njihovog doma – od police s knjigama i električnih trotineta parkiranih u dnevnoj sobi, do enterijera uređenog u kombinaciji sive, zelene i plave boje. Među upečatljivim elementima izdvajaju se ukrasno drvo s lampicama, police i specifičan plafon.

Kristina često deli trenutke iz svog doma neretko koristi svoj stan kao pozadinu za objave, pa su tako gledaoci imali priliku da zavire i u njen radni kutak.

Nikad se nije venčala

Poznato je da sa partnerom, advokatom Nikolom Radojevićem, Kristina ima dvoje dece – sina Rogana i ćerku Taru. Iako su vereni, venčanje im, kako kaže, nije prioritet.