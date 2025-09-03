Slušaj vest

Iako je Miloš Bojanić tvrdio da je to najlepša nekretnina koju poseduje jer je u nju uložio čak 1.500 000 evra, sada je prodaje za duplo manje novca. 

- Miloš Bojanić već dugo ne živi u njoj jer je zaista ogromna, a kako su ga godine stisle, ne može više da vodi računa o njoj. Njegova supruga Branka, iako mlađa od pevača 24 godine, ne želi više da kosi travu, čisti bazene i samu kuću, a i samo održavanje nije jeftino. Nedavno su se dogovorili da je prodaju i da više vremena provode na Crnogorskom primorju - priča izvor blizak pevaču i dodaje da je njima trenutno najbitnije da kuću što pre prodaju, zbog čega su maksimalno spustili cenu.

Kuća se načaui i na oglasu među nekretninama koje se rentiraju i prodaju. Kako stoji u oglasu, za nju Bojanić potražuje 721.000 evra, iako je ranije govorio da je u nju uložio duplo više!

Miloš Bojanić kuća Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Njegova vila važi za jednu od najlepših u Novom Sadu i ima 224 kvadratna metra, poseduje unutrašnji ali i spoljašnji bazen. Međutim, i pored svega toga, ono što najviše impresionira je prelepo dvorište, ali i pogled koji se pruža na fruškogorske padine. 

Miloš Bojanić je svojevremeno govorio da je mnogo toga na kući i oko kuće radio sam, bez majstora, ali da je za idejna rešenja bila zadužena njegova supruga Branka.

- Meni je ovo raj na zemlji, imamo sve što smo želeli! Sve sam projektovao sam, gradio sam je svojim rukama. Naravno, i supruga je imala svoje ideje i pomagala je u svemu. Ovo je peta kuća po redu koju imamo porodično i meni se ona najviše sviđa, svaki detalj u njoj. Neke sam i prodao, pa ono što nam se ne svidi na jednoj, na drugoj ispravimo. Ipak, ova ima dva bazena i oni su toliko dominantni i toliko se usaglašavaju, da sam prezadovoljan.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsPUSTOLOV! PRODAJE VILU NA MORU ZA 2 MILIONA €! Miloš Bojanić želi ovako da dočeka starost: Kupujem luk, paradajz, struja besplatna...
Miloš bojanić.jpg
Stars"MI MLADI GA VOLIMO, ALI NJEGOVI VRŠNJACI NE" Posetili smo selo u kom sada živi Miloš Bojanić, komšiluk priča: Deci kupuje paketiće, ali mu smeta...
Milos Bojanic kuca.jpg
Stars"IMALI SMO VOZNI PARK OD 700.000 EVRA" Miloš Bojanić otkrio sve tajne s letovanja sa Brenom, Bobom i Sašom Popovićem - Evo kako su se ponašali u njegovoj vili!
milos-bojanic-2.jpg
StarsOVAKO IZGLEDA DVORAC I IMANJE MILOŠA BOJANIĆA U REPUBLICI SRPSKOJ! Folker hteo da proda luks rodnu kuću za 70.000 €, a sad odustao i preselio se u nju (FOTO)
mb.jpg