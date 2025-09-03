Slušaj vest

Iako je Miloš Bojanić tvrdio da je to najlepša nekretnina koju poseduje jer je u nju uložio čak 1.500 000 evra, sada je prodaje za duplo manje novca.

- Miloš Bojanić već dugo ne živi u njoj jer je zaista ogromna, a kako su ga godine stisle, ne može više da vodi računa o njoj. Njegova supruga Branka, iako mlađa od pevača 24 godine, ne želi više da kosi travu, čisti bazene i samu kuću, a i samo održavanje nije jeftino. Nedavno su se dogovorili da je prodaju i da više vremena provode na Crnogorskom primorju - priča izvor blizak pevaču i dodaje da je njima trenutno najbitnije da kuću što pre prodaju, zbog čega su maksimalno spustili cenu.

Kuća se načaui i na oglasu među nekretninama koje se rentiraju i prodaju. Kako stoji u oglasu, za nju Bojanić potražuje 721.000 evra, iako je ranije govorio da je u nju uložio duplo više!

1/5 Vidi galeriju Miloš Bojanić kuća Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Njegova vila važi za jednu od najlepših u Novom Sadu i ima 224 kvadratna metra, poseduje unutrašnji ali i spoljašnji bazen. Međutim, i pored svega toga, ono što najviše impresionira je prelepo dvorište, ali i pogled koji se pruža na fruškogorske padine.

Miloš Bojanić je svojevremeno govorio da je mnogo toga na kući i oko kuće radio sam, bez majstora, ali da je za idejna rešenja bila zadužena njegova supruga Branka.

- Meni je ovo raj na zemlji, imamo sve što smo želeli! Sve sam projektovao sam, gradio sam je svojim rukama. Naravno, i supruga je imala svoje ideje i pomagala je u svemu. Ovo je peta kuća po redu koju imamo porodično i meni se ona najviše sviđa, svaki detalj u njoj. Neke sam i prodao, pa ono što nam se ne svidi na jednoj, na drugoj ispravimo. Ipak, ova ima dva bazena i oni su toliko dominantni i toliko se usaglašavaju, da sam prezadovoljan.