Svetlana Ceca Ražnatović za medije govorila je o deci, putovanjima ali i novoj ljubavi.

Pevačica je na početku objasnila kako uspeva da uskladi posao i porodične obaveze.

- Bila sam nekih 11 dana na Kipru, između nastupa samiskoristila i kod Anastasije u Španiji. Ja sam takav tempo sebi napravila da prosto imam dosta privatnih obaveza. Porodica je tu, unuci i gledam da budem sa njima i prijateljima koliko mogu. Inače puno radim i uvek bude neko zapostavljen ali trudim se da mi posao ne krade privatan život nego da napravim balans - pričala je Ceca za Blic.

Nije sve bajno kako izgleda

Život pevača uglavnom deluje bajkovito jer obilaze razne države i gradove, ali Ceca kaže da to nije baš tako kako izgleda u očima posmatrača. Ona objašnjava da muzičari često odu samo na koncert i da osim aerodroma i hotelske sobe ne vide ništa više.

- Kada putujem gledam da to bude na dan koncerta ili ako je riskantno zbog aviona onda ne rizikujem i odem u petak. Vraćam se onim “pekarskim letom” u nedelju jer želim što pre da dođem kući. Željna sam kuće i porodične atmosfere. Retko budem u prilici, ako odem dan ranije jedino, da prošetam i da nešto vidim i doživim od grada u kojem sam. Naš posao jeste da obilazimo svet ali nismo uvek u prilici da vidimo i priuštimo sebi obilazak. Više to bude profesionalni odlazak i posvećen si tome. Ja na dan koncerta nigde ne izlazim, odmaram i čuvam grlo da koncert iznesem energetski i budem na nivou. Da tu lepu energiju prenesem na publiku jer oni mene obasipaju tom lepom energijom.

Anastasija i Veljko

Svetlana je priznala i sa kojim detetom se više čuje svakodnevno.

- Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i peva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: "Reci mi da to nije Veljko" kada mi je zvonio telefon. Ja kažem: "Da, Veljko je" i ja se javljam. Ona mu kaže: "Šta bre hoćeš više, ostavi me da razgovaram sa svojom majkom". Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: "Veljko, Zvezde Granda", a on: "Izvini, izvini zaboravio sam" - pričala je Ceca za Blic.

Izrasli u samostalne ljude

Veljko je imao izlet u muzičke vode ali je odustao.

- Ne interesuje ga muzika. On se iz hobija bavio repom dok ga je to činilo srećnim. Uvek ga je zanimao sport i bavi se sportom koji voli i privatnim biznisom, zbog toga sam jako srećna jer je svoj čovek. Oboje su izrasli u samostalne ljude i ne brinem se za njihovu egzistenciju.

Veljkove mečeve, kako kaže, i dalje gleda sa strepnjom.

- I to se nikada neće promeniti jer ja sam majka i normalno je, ali njega to ponekad nervira što sam u panici i što se stresiram. Kaže mi tada: "Ženo biće to uživanje", ja na to njemu: "Meni nikad nije uživanje kada ti boksuješ u ringu".

Nova ljubav

- Niti čekam pravog, niti se pojavio. Jednostavno tako je kako je. Te stvari se ne jure nego dešavaju i ako treba da se desi - desiće se kada se najmanje nadate i na mestim na kojima najmanje očekujete. Ja to ne jurim jer se to ne juri, ali mi je dobro u sopstvenoj koži.

