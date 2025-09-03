Slušaj vest

Nakon što je primljen u bolnicu, Halid Bešlić se prvi put oglasio na svom instagram nalogu. Naime, Sarajevska video produkcija objavila je snimak prestonice Bosne i Hercegovine, uz Halidovu pesmu "Godino vrela".

Podrška sa svih strana

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara Bosne i Hercegovine, oglasio se zbog stanja pevača Halida Bešlića.

Naime on je na svom Inswtagram nalogtu podelio fotografiju sa legendarnim pevačem i poželeo mu brz oporavak.

- Mom prijatelju Halidu Bešliću upućujem najiskrenije želje za brz i uspješan oporavak!

Uvjeren sam da će njegova dobrota, snaga, nesalomiv karakter i vedrina prevazići ovo izazovno vrijeme i da će iz ove borbe, kao i iz svih prethodnih, izaći kao pobjednik.

Znam da sve generacije, koje su rasle uz njegovu muziku, imaju iste želje i poruke. Halidove pjesme su dio naših života, naših uspomena i naših srca.

Radujemo se Halidovom povratku na scenu, gdje ga sa aplauzom i srcem punim podrške čekaju vjerni obožavaoci i ljudi koji ga vole i poštuju.

Promenio kliniku

Naime, pojavile su se oprečne informacije - da je legendarni izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na lečenju. Zapravo, Bešlić je samo promenio kliniku na kojoj se leči. Njegov menadžer Nedim Srnja kazao je da se folk pevač oseća mnogo bolje.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se oseća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - rekao je Nedim.

Oglasile se komšije

Njegove komšije, sugrađani i poznanici iz Sarajeva poželeli su pevaču brz oporavak, a o njemu imaju samo reči hvale.

- On je jedan od najslušanijih naših muzičara, žao mi je što mu se to desilo, nadam se da ćemo i dalje slušati njegove koncerte. Mislim da nema kome nije bilo žao kad je čuo šta mu se desilo i od čega boluje. On će pobediti tu bolest koja ga je zadesila, očekujemo da zaboravi da ga to nešto boli - rekao je jedan sugrađanin folkera.

