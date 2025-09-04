Slušaj vest

Pevač Halid Bešlić (71) pre nekoliko dana završio je u bolnici u Sarajevu zbog zdravstvenih problema. Njegov menadžer oglasio se i otkrio u kakvom je stanju muzička legenda.

– Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i oseća se dobro. Prima terapiju i ide nabolje. Želim da demantujem glasine koje kruže poslednjih dana – da su mu otkazali organi i da je loše. Ništa od toga nije tačno – rekao je Nedim Srnja za Klix.ba.

Zbog zdravstvenog stanja Bešlić je bio prinuđen da otkaže više nastupa, iako iza sebe ima bogatu karijeru i publiku koja ga i dalje s nestrpljenjem očekuje na koncertima.

Supruga Sejda pobedila rak

Halid je od 1977. godine u braku sa Sejdom Bešlić, sa kojom ima sina jedinca Dina. Njihova ljubavna priča počela je u vreme kada je započinjao muzičku karijeru, a Sejda je tada radila u fabrici čokolade. Ubrzo je napustila posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici.

– Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovo postane majka, i to nam je bila velika tuga – govorio je pevač.

Iako su u jednom periodu bili na korak od razvoda, njih dvoje su uspeli da sačuvaju brak. – Najbitniji je kompromis. Sejda i ja smo 42 godine zajedno. Malo popusti ona, malo popustim ja, i onda sve bude kako treba – izjavio je Bešlić.

Porodica se kasnije obogatila rođenjem unučića. – Dino živi u Nemačkoj, tačnije u Frankfurtu, sa suprugom. Najviše me raduju unučići Lamija i Belmin Kan – dodao je Halid.

U Banjaluci mu spasli život

pre samo nekoliko godina lekari u Banajluci spasli su mu život.

Tada je Bešliću preventivnim pregledom otkriveno ozbiljno suženje najbitnijeg krvnog suda u vratu, koje je moglo da dovede do teškog moždanog udara sa nesagledivim posledicama.

Suženje krvnih sudova Bešliću je otkrio generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Vlado Đajić i tako mu spasao život, na čemu mu se pevač zahvalio prilikom nedavnog koncerta u Banjaluci.

Halid je tada održao koncert pred prepunim Kastelom, ali je bilo primetno da se ne oseća dobro. Otežano se kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.

U udesu izgubio oko