Iako se njegova porodica nikada nije medijski eksponirala, pevač Radiša Urošević ne krije da je ponosan na suprugu, sinove i unuke.

Prava je retkost u današnje vreme da članovi jedne porodice žive u istom dvorištu, a Radiša Urošević kaže da je ponosan na to što su njegovi sinovi i dalje sa njim.

 - Lepo je što svi živimo u jednom dvorištu, ali svako ima zasebnu stambenu jedinicu, zaseban strujomer, vodomer i sve ostalo. Što se finansija tiče, oni su totalno nezavisni od mene. Imam četvoro unuka, baka i deka služe da ih negde odvezu, prevezu, finansijski podrže kad to zatreba. Kada su deca bila mala, u to vreme sam mnogo radio, a ona se više bavila decom, sve zasluge idu njoj – rekao je Radiša.

Sada on i njegova supruga Milanka imaju vremena da se posvete jedno drugom, a pevač je otkrio kako najviše voli da provodi vreme sa ženom sa kojom je pet decenija u braku.

- Često odlazim na Zlatibor, to me ispunjava. Šetam, supruga i ja ustanemo, doručkujemo i onda izađemo, krenemo ne razmišljamo gde ćemo. Prva livada koja nam se ukaže i krenemo 10 kilometara najmanje. Na to smo ja volim da kažem baždareni, deset kilometara dnevno. Ručamo, odmorimo, pogledamo neki film. Uveče siđemo do centra, prošetamo, sednemo negde na piće i vidimo se sa ljudima koje ne viđamo često – zaključio je pevač.

"Kada sam je prvi put video rekao sam da nije nešto"

- Kada sam je video, rekao je sam da nije nešto naručito. Prijatelj je skočio na mene i počeo da viče, a ja sam rekao da se šalim. Za tih pedeset godina se nikada nismo posvađali, ja ne umem da se svađam - rekao je Radiša, pa je potom dodao:

Venčali su se kada je ona imala 19 godina i od tada uživaju u skladnom braku, dok su im deca i unuci apsolutno upotpunili život.

- Mi smo se zavoleli i upoznavali još više kroz naš brak, kroz decu i naš život. Dogurali smo do zlatne svadbe koju ćemo proslaviti ove godine.Ja padam na njegov glas, više nego na pesme. On tako peva iz duše - rekla je pevačeva supruga u pomenutoj emisij jednom prilikom.

 Ima apartmane na Zlatiboru

Pevač Radiša Urošević je pokrenuo biznis na Zlatiboru gde gradi apartmane sa svojim sinovima.

- U poslednje vreme smo često na Zlatiboru, gore smo napravili jednu stambenu zgradu. Kada ljudi vide da je nešto kvalitetno urađeno, kada prepoznaju kvalitet, rad i trud, onda govore da uradimo još neku. To je stvarno mnogo težak posao, pogotovo rad sam majstorima, počev od struje, pa dalje – rekao je Radiša.

