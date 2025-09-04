Slušaj vest

Luna Đogani je u detinjstvu bila veoma bliska sa Anastasijom Ražnatović, te je jedno vreme i živela u kući Ražnatovića na Dedinju.

Život u Cecinoj vili

Jednom prilikom je govorila o Ražnatovićima i istakla da su uvek bili predivni prema njoj, a u posebno lepom sećanju joj je ostala i Lidija Ocokoljić, rođena sestra Svetlane Cece Ražnatović.

- Predivna je žena, veći je autoritet od Cece, u neku ruku glava kuće. Pamtim je lepo, divno mi je to što se rođene sestre tako lepo slažu. Bila je fina prema meni - izjavila je Luna, koja je nekada živela u Cecinoj vili na Dedinju.

Foto: Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Odnos sa Cecom

Luna je istakla da ju je Ceca gledala kao svoje dete i da će joj zauvek biti zahvalna na tome.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: ATA images, Printsceen/Tiktok

- Pre svega, ja Cecu i njenu porodicu poštujem kao ljude koji su vezani za jedan period mog života. Uz njih sam se uvek osećala lepo. Mnogo puta me je majčinski savetovala i zahvalna sam joj na tome. Ostvarena je na svim poljima i veoma mi imponuje kada me jedna takva žena komentariše. Ja sam ostala ona Luna koju ona pamti. Nisam se promenila osim sto sam odrasla i sazrela", izjavila je Luna.

Ceca o Luni: "Gledala sam je kao svoje dete"

Inače, jednom prilikom je i Ceca govorila o Luni Đogani.

1/10 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić

- Ona je kao dete živela s nama. Družila se sa mojom decom, jeli su za istim stolom, čuvala sam je i gledala na nju kao na svoje dete - rekla je Ceca.

Ona je istakla da Lunu nije videla godinama:

- Moram priznati da je nisam videla u poslednjih pet godina. Ona jeste bila drugarica moje ćerke, ali ne 13, već neke četiri godine. U vreme kada je živela kod nas bila je tiho, mirno i umiljato dete - rekla je Ceca.

Kumstvo Lune i Anastasije

Anastasija i Luna su u ranom detinjstvu bile nerazdvojne, a to je upravo period kada je Đoganijeva živela u vili na Dedinju. Mnogo su se volele, a prijateljstvo je bilo krunisano i kumstvom, kada je Cecina ćerka krstila Lunu.

1/5 Vidi galeriju Anastasija i Luna Foto: Printscreen/Instagram, Marina Lopičić, Instagram

Ubrzo nakon toga odnos im je zahladneo, a Luna je nedavno za Kurir progovorila o bivšoj prijateljici.

- Pričalo se da sam joj uzela dečka, ona se nije oglašavala do skoro i time se smatralo da je ona te priče potvrdila. Bilo mi je mnogo teško, ona mi je i krštena kuma. Mnogo toga smo prošle zajedno i nikada neću moći da zaboravim taj deo svog života. Ništa se konkretno nije desilo, putevi su nam se razišli. Odrasle smo zajedno i samo se u jednom trenutku naša mišljenja nisu uklapala. Ona se zaljubila, bila je stalo sa tim dečkom, ja sam imala nešto svoje i samo se se razišli. Nismo se svađale, ni vređale. Nikada nisam dobila ružnu reč od nje, niti ona od mene - objasnila je Luna za Kurir.

Foto: ATA images

Kako je otkrila, uvek će se sećati lepih situacija sa njom, ali i da joj je žao što nisu više prijateljice.

- Žao mi je što nismo ostale prijateljice, ipak smo kume. Kada sam odlučila da se krstim, niko mi nije bio bitniji od nje. Bila je kao deo mene, mnogo smo bile bliske. Želela sam da moja kuma bude neko sa kim delim sve i kome mogu da se otvorim - istakla je Luna.

Kurir/Alo

Delić atmosfere sa venčanja Anastasije i Gudelja u vili na Dedinju: