Luna Đogani nakon skoro deset godina progovorila je o svim problemima nakon prve sezone Zadruge koja joj je donela veliku popularnost, ali i veliku traumu iz koje se jedva izvukla.

U prvoj sezoni je uplovila u ljubavnu vezu sa tada oženjenim pevačem Slobom Radanovićem kada se prvi put u istoriji rijalitija dogodila javna prevara koja je tresla ceo region nekoliko meseci. Ubrzo se suočila i sa njegovom ženom koja je ušla u Belu kuću i nekoliko meseci živela zajedno sa njima. Vezu je okončala, ali su problemima nije bilo kraja.

"Bila sam potpuno mentalno uništena"

Đoganijeva je progovorila o svom lošem zdravstvenom stanju, traumama i frustracijama sa kojima se borila nakon rijalitija.

- Kada sam izašla iz Zadruge 1 potražila sam stručnu pomoć, išla sam kod psihijatra. Dva meseca koliko je prošlo do druge sezone u koju sam ušla. Pila sam antidepresive tada. Naglo sam smršala, imala sam ankciozne napade, samo 40 kilograma sam imala tada... Ne mogu ni da opišem kroz šta sam tada prolazila. Nisam mogla da jedem, išla sam na infuzije. Bila sam potpuno mentalno uništena, imala sam traume, tresle su mi se ruke. Jedno oko mi je išlo u stranu, sve zbog stresa - pričala je Luna za Adria TV.

Javni linč

- Doživela sam veliki javni linč. Mislim da niko nije prošao sve što sam ja tada. Ljudi su se toliko uživeli u tu priču, podelili se na dve strane. Na ulici, pretnje, kletve, loše reči... Tada sam otvorila svoj butik, maltretirali su mi radnice, prskali stvari, žvrljali, svašta je bilo... Nije sve to teško palo samo meni, već celoj porodici. Nisu imali posla, ja sam bila prekrižena svuda, sestra je preživljavala buling... Kad sam izašla, videla sam u kakvom su stanju.

Zadruga 2

Luna je otkrila zašto je ušla u drugu sezonu Zadruge u kojoj je na kraju i trijumfovala.

- Kad sam dobila ponudu za drugu sezonu, svi su bili protiv. Ali ja sam znala da je to jedini način da vratim sebe. I odatle sam izašla kao pobednik, ali ne samo zvaničko, već životno. Vratila sam se na mesto zločina, negde gde sam preživela najteži životni period i izašla kao feniks. U drugoj sezoni sam pokazala pravu Lunu. Lekove nisam odmah prestala da pijem, već posle par meseci.

Posle Zadruge 3 ponovo završila na lekovima

- Mislila sam da neću ući, nije mi to bio cilj, tada sam se bavila muzikom. Ali sam ušla kao gost zbog Marka Miljkovića sa kojim sam se tajno viđala pre rijalitija, ali nismo ostali u odnosu jer smo znali da će on ući. Pustili smo da vreme pokaže šta će biti. On je dobio dobru ponudu, zašto da ne, želeo je da kupi stan. Prvi put sam tada imala prilike da gledam rijaliti sa strane i da posmatram Marka, a kada sam ugledala da je plakao nakon našeg ljubavnog klipa, rešila sam sve da rizikujem. Iako su se tada motale devojke oko njega, želela sam da probam sve i da se borim za nas. Iako se nisam takmičila, ta sezona mi je pala teže nego prva sezona, jer mi je kompletna porodica bila prisutna. Slušala sam o tuči, drogi, odnosu svojih roditelja, kao da sam sve živo preživljavala iz početka. Na kraju sam ponovo završila na lekovima... - priznala je Luna.

