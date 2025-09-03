JEDNOM IZJAVOM RAZBESNELA: "NE KUVAM, ALI DA LI DRUGE MAJKE VODE DECU NA MIKONOS?" Snežana Dakić od alimentacije mesečno uzima 350.000 dinara
Snežana Dakić jednom prilikom izjavom o roditeljstvu izazvala je pravu lavinu u javnosti. Voditeljka je u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem dobila ćerku, a pričao se da mesečno dobija alimentaciju od 350.000 dinara.
"Jednom me je ćerka pitala: Zašto druge mame kuvaju, a ti ne kuvaš?", a ja sam je pitala da li druge mame vode dete na Mikonos na more ili u bekstejdž na modne revije? Izvinjavam se, znam da zvuči pretenciozno. Onda sam htela da joj pokažem da brinem o njoj i da kuvam, ali svaki put bih iz kuhinje izašla sa lakšim telesnim povredama", rekla je Snežana u emisiji "Blic žena studio".
Inače, Snežana Dakić je u braku sa biznismenom Vladimirom Mikićem dobila ćerku Lauru.
Bračnu idilu voditeljke i biznismena je prekinula prevara.
Vladimir Mikić i Snežana Dakić su se venčali 2005. godine, a kumovi su im bili legendarni fudbaler Dragan Stojković Piksi i njegova supruga Snežana. U srećnom braku su dobili ćerku Lauru, a 2014. godine su odlučili da se rastanu.
Glumac joj bivši dečko
Voditeljka Snežana Dakić je nakon razvoda od biznismena Vladimira Mikića uplovila je u romansu sa 20 godina mlađim glumcem Dušanom Momčilovićem, ali je ubrzo usledio raskid.
Ona je 2016. godine govorila o njihovoj ljubavi i izjavila da će se venčati.
- Kada je reč o ljubavi, kod mene uvek sve cveta i buja. Žena sam koja je puna ljubavi i ispunjena sam onom koju dobijam. U mojoj vezi je sve odlično. Bračnu ponudu sam već dobila, jedina prepreka je što se još nisam razvela. Čim se to završi, mi ćemo se venčati ‒ pričala je Snežana, ali je mesec dana kasnije usledio raskid.
"Varao me je dok sam bila na ivici smrti"
Snežana je svojevremeno priznala kako je saznala da ju je suprug varao i u periodu kada se ona suočila sa velikim zdravstvenim problemom
- Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je iskreno voditeljka i otkrila da joj je bilo jako teško što su mediji saznali za neverstvo njenog supruga.
