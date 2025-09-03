Slušaj vest

Kucnuo je čas, danas se ekskluzivno otvaraju vrata „House of Boginja“. Regionalna muzička zvezda Milica Pavlović pre tačno nedelju dana zaintrigirala je mnoge kada je objavila nagradnu igru sa 12 pitanja uz objašnjenje da će 50 najvatrenijih fanova, koji budu imali sreće da budu izvučeni, imati priliku da prisustvuju tajnom eventu i time, po ko zna koji put, pomerila granice domaćeg šou biznisa.

Od trenutka kada je startovala nagradna igra, za sve one koji vole i cene njen rad, sa pitanjima na koja treba da odgovore, a koja su u vezi sa nedavno uspešno završenom turnejom „Lav“, mejlovi su se nizali iz minuta u minut. Za 24 sata, koliko su prijave bile otvorene, stiglo je preko hiljadu mejlova! Međutim, samo 50 onih koji su odgovorili tačno na sva pitanja, a kasnije nasumično izvučeni, imaće priliku da danas u 18 sati započnu svoje putovanje i vide šta je Milica sve spremila za njih u „House of Boginja“.

Foto: Promo

Tokom cele svoje karijere Milica je uvek isticala da ima predivnu vezu sa svojim fanovima i koliko joj znači njihova podrška i poverenje koje su joj dali još na početku kada se pojavila u jednom muzičkom takmičenju, pa ne iznenađuje što je poslednju, treću, etapu turneje „Lav“ posvetila isključivo njima. A šta ih sve očekuje i šta je tema ovog tajnog eventa, moći ćete danas ekskluzivno da pratite na portalu „Kurir.rs“.

Podsetimo, nakon niza fantastičnih i do poslednjeg mesta ispunjenih koncerata u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Banja Luci, Skoplju, Rijeci i Sarajevu, završena je prva etapa turneje „Lav“. Zatim smo u drugoj uživali u dugometražnom dokumentarnom serijalu od pet epizoda „LAV The Showrunner“, koji se emitovao na jednoj nacionalnoj televiziji u Srbiji i na jednoj televiziji u Hrvatskoj, a gde smo mogli da vidimo kako izgleda priprema, ali i šta se sve dešava iza kulisa jedne od najzahtevnijih muzičko-produkcijskih turneja u regionu. A veliko finale? Konačno, je zakazano za danas u 18 časova.

Foto: Nikola Radišić

Lokacija je tajna, zato i oni koji su se prijavili, već danima uzbuđeno nagađaju na društvenim mrežama šta je to što ih očekuje danas u „House of Boginja“.

„Milica Pavlović zaista neguje odnos sa fanovima na jedan potpuno drugačiji način od ostalih“, „Umesto danas da učim, ja rešavam test“, „House of Boginja, lep provod“, „Dominatori, da li ste spremni?“, „Šta mislite šta nas čeka u sredu i gde nas vode?“, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Ovo nije prvi put da Milica iznenađuje svoje najvatrenije fanove. U sred muzičke turneje „Lav“, kao zahvalnost publici što su je nagradili i tada je učinili jedinim muzičkim izvođačem sa milijardu pregleda na platformi „Jutjub“, poklonila je EP „Milijarda“ sa tri nove pesme, od kojih je „Ona nosi pradu“, baš zahvaljujući njima, završila i na takmičenju evrovizijskih fanova - OGAE Song Contest 2025, kao pobednica nacionalnog izbora.

Foto: Printscreen