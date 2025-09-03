Slušaj vest

Zorica Dukić godinama se trudi da svoj život živi daleko od očiju medija, a nedavno se odlučila da progovori za domaće medije.

Podsetila se medijskih početaka i otkrila kako je došlo do toga da otvori svoj salon od kojeg i dan danas dobro zarađuje.

Prvi salon od 18 kvadrata na Dorćolu

Nakon pobede u prvoj sezoni Parova, rešila je da život uzme u svoje ruke i da od nagrade i novca napravilo duplo.

- Devojka od 25 godina iz radničke porodice... Dugo mi je isplaćivan novac od rijalitija, u nekim ratama, deo po deo. Tako sam i ulagala u posao. Po savetu roditelja trebala sam da kupim stan, ali sam bila u fazonu prvo da umnožimo pare. Ja kao lice koje je poznato da tražim posao, nema šanse... Počela sam da radim nokte u salonu kod mog druga, nisam težila ka medijima, već da nešto radim. Kada je taj novac dolazio, shvatila sam da želim da otvorim salon. Majka je bila ubeđena da od toga nema ništa jer sam bila velika spavalica. Prvi salon od 18 kvadrata na Dorćolu, radno vreme od osam do pet. Kada je sve krenulo, prešla sam na drugu lokaciju gde sam i danas, evo već 11 godina. Tada sam bila sa dečkom za koga sam htela da se udam... Kada sam dobila ponudu i on je mislio da je okej da uđem ponovo i povratim novac koji sam uložila - govorila je Zorica za Adria TV.

Najveća ljubav iz mladosti

- Za mene tog momenta to nije bilo normalno. Da me testira nakon 5 godina veze, bilo mi je neprihvatljivo. Umesto da me ženi, on mi kaže da je rijaliti okej. Za mene je to bio kraj. Nažalost, preminuo je pre tri godine, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Dejan je bio jedan od najlepših momaka u Crnoj Gori... Možda smo i bili mladi, ne znam... Bila sam pod velikim stresom kada se to desilo... Razišli smo se, ali smo bili u kontaktu. Ipak je on bio najveća ljubav moje mladosti, baš smo se voleli - pričala je Dukićeva.

Rijaliti kao odskočna daska

Podsetimo, Zorica Dukić pobedila je u prvim "Parovima" sa tadašnjim dečkom Milošem Vukovićem. Godine 2015. opet je ušla u "Parove", a bila je i u burnoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Dukićeva je u međuvremenu, kako mnogi komentarišu, imala čitav niz intervencija na licu, pa je dodatno povećala usne. Ona je odlučila i da ukloni mladež sa lica, po kojem je bila prepoznatljiva, a danas za nju svi kažu da je prava bomba.

Zorica o učešću u rijalitiju: