Uroš Živković koji se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nedavno je postao otac.

U jednom elitnom restoranu pevač je proslavio rođenje sina, a mnogobrojne kolege sa estrade upriličili su ovaj događaj.

Porodična idila na letovanju

Uroš je sada sa suprugom Jovanom i bebom otišao na zasluženi odmor i otkrio kako uživa u porodičnom letovanju.

 Romantične fotografije i zalazak Sunca oduševili su javnost, a ovom prilikom je Uroš prvi put pokazao svog naslednika.

Isti otac

Pevač je nakon Jovaninog porođaja otkrio kako se novopečena mama oseća, ali i na koga naslednik liči.

- Gospođa se rano porodila, pa sam malo legao da spavam, nakon što sam prolio sve što je bilo u meni. Mama je super i beba, herojski su to uradili, puno mi je srce. Nisam išao u porodilište da ih vidim, ne daju mi, takav je protokol u bolnici Dragiša Mišović. Preko video poziva samo smo se čuli, mališa je super, ajde da ne bude da sam pristrasan, ali je isti otac, trenutno je sve povukao na mene - rekao je Uroš, te dodao da je i mama talentovana za muziku, pa ga ne bi čudilo da sin nasledi i muzičke gene.

Tajno venčanje

Podsetimo, Uroš je napravio tajno venčanje na kojem su prisustvovali samo najbliži, a lepu Jovanu zaprosio je na Karibima.

Pol deteta saznali su na promociji njegovog albuma, gde je došao veliki broj javnih ličnosti da ga podrži. Tada su oboje plakali od sreće kada su videli plavu boju balona.

 Ovako je izgledalo tajno venčanje Uroša i Jovane:

