Porodična idila na letovanju

Isti otac

- Gospođa se rano porodila, pa sam malo legao da spavam, nakon što sam prolio sve što je bilo u meni. Mama je super i beba, herojski su to uradili, puno mi je srce. Nisam išao u porodilište da ih vidim, ne daju mi, takav je protokol u bolnici Dragiša Mišović. Preko video poziva samo smo se čuli, mališa je super, ajde da ne bude da sam pristrasan, ali je isti otac, trenutno je sve povukao na mene - rekao je Uroš, te dodao da je i mama talentovana za muziku, pa ga ne bi čudilo da sin nasledi i muzičke gene.