Danas se održava prva javna audicija za prestojeće muzičko takmičenje "Pinkove zvezde". Nakon meseci i nedelja iščekivanja ko će sesti na "usijane" stolice stručnog žirija i potvrde produkcije da su to Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica.



U pozorište "Odeon" prvi je stigao Dragan Stojković Bosanac, koji je prešao iz Zvezda Granda da bude u žiriju Pinkovih zvezda. Kako je rekao muzičar, jedva čeka da vidi Jelenu Karleušu, a Snežani Đurišić i Ani Bekuti je poručio da su mislili da je potreban samo ženi i deci i da su se tu prešle.

Kako je rekao, u Pinkove zvezde je prešao zbog finansija, jer mu je ponuda bila bolja.

- Isto ćemo raditi i jedni i drugi. Ko se bude bavio više kanditatima i muzikom, bolje će proći. Ja sam profesionalac i dobio sam bolje uslove i prihvatio sam. Nema tu emocija, nema tu ničega, sarađivali smo 15 godina i ovo je sad prelazni rok i ja sam sam ga iskoristio - rekao je Bosanac, koji je komentarisao Daru Bubamaru.

Bosanac stigao u Odeon Izvor: Kurir

- Ona je pogrešila. Nisam ja Željko Mitrović, njega treba da bita što nije ovde. Ja sam prešao, a ona je tamo valjda došla - rekao je muzičar i odgovorio na provokacije da je izdao pokojnog Sašu Popovića.

- To je pakost koja nije ni u čemu utemejena. Pre svih njih zajedno sam bio u Zvezdama Granda i sa Popovićem sam se mnogo duže znao jer je sam ja bio urednik u PGP kad je bio Slatki greh mnogo

Čuo se sa Halidom Bešlićem

Bosanac je rekao da se čuo sa Halidom Bešlićem koji se trenutno nalazi na onkološkoj klinici u Sarajevu.