PEVAČICA ŽIVI U KUĆI BEZ TOALETA! Ispovest Snežane Pavlović za Kurir: Muž me izbacio iz kuće, nisam imala gde
Bivša učesnica jednog muzičkog takmičenja Snežana Pavlović živi na rubu egzistencije sa 14 pasa i 11 mačaka. Snimak kako sedi na zemlji i peva hit pesmu Zorice Brunclik postao je viralan na društvenim mrežama, a javnost je zanemela.
Ekipa naše televizije posetila je pevačicu, a njenu životnu priču saznajte u nastavku.
Problemi iz mladosti
Pevačica je tada trpela nasilje od supruga i svekrve.
- Donosila sam vodu, prala njegove pelene, dan brzo prođe, a meni svekrva pridikuje jer ništa nisam skuvala. Gledam je, šta ću, dok me dete vuče, a ona meni baci samo krompir i vodu. To me je iscedilo. Kada namažem džem na hleb, oni mi i to uzmu, bukvalno mi nisu dali da jedem. To jutro me je tukao i isterao iz kuće - započela je Pavlović.
Potom je došla kod svog oca i rekla da ide u pevačice:
- Rekla sam mu da idem u pevačice. Ostavili su me deca i rođaci. Radila sam osam godina, nisam imala prihoda, muzičari su mi uzimali novac. Došla sam ovde u Pazovu, spoznala Boga, volim ga najviše na svetu, on je uvek bio uz mene i pomagao mi. Kupila sam ovaj plac i napravila ovu skromnu kuću kako se ne bih vukla po tuđim. Bog mi je ovo dao, prvo je njegovo, pa moje.
Uzima struju od crkve:
- Ima struje u kuću, mada je uzimam od crkve na kabl. Vodu imam iz dve česme. Kupam se u kadi napolju, a kada je zima ponekad se kupam jer je hladno, pa ne mogu, malo se polijem. Nema toaleta unutra, sve napolje.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
PEVAČICA OTVORILA DUŠU: