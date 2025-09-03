Slušaj vest

Bivša učesnica jednog muzičkog takmičenja Snežana Pavlović živi na rubu egzistencije sa 14 pasa i 11 mačaka. Snimak kako sedi na zemlji i peva hit pesmu Zorice Brunclik postao je viralan na društvenim mrežama, a javnost je zanemela.

Ekipa naše televizije posetila je pevačicu, a njenu životnu priču saznajte u nastavku.

Problemi iz mladosti

Pevačica je tada trpela nasilje od supruga i svekrve.

PEVAČICA ŽIVI NA RUBU EGZISTENCIJE: Njen anđeoski glas su svi voleli, a sada... Izvor: Kurir televizija

- Donosila sam vodu, prala njegove pelene, dan brzo prođe, a meni svekrva pridikuje jer ništa nisam skuvala. Gledam je, šta ću, dok me dete vuče, a ona meni baci samo krompir i vodu. To me je iscedilo. Kada namažem džem na hleb, oni mi i to uzmu, bukvalno mi nisu dali da jedem. To jutro me je tukao i isterao iz kuće - započela je Pavlović.

Potom je došla kod svog oca i rekla da ide u pevačice:

- Rekla sam mu da idem u pevačice. Ostavili su me deca i rođaci. Radila sam osam godina, nisam imala prihoda, muzičari su mi uzimali novac. Došla sam ovde u Pazovu, spoznala Boga, volim ga najviše na svetu, on je uvek bio uz mene i pomagao mi. Kupila sam ovaj plac i napravila ovu skromnu kuću kako se ne bih vukla po tuđim. Bog mi je ovo dao, prvo je njegovo, pa moje.

Uzima struju od crkve:

- Ima struje u kuću, mada je uzimam od crkve na kabl. Vodu imam iz dve česme. Kupam se u kadi napolju, a kada je zima ponekad se kupam jer je hladno, pa ne mogu, malo se polijem. Nema toaleta unutra, sve napolje.

Kurir.rs

