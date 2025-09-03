Slušaj vest

Novi hit “Lastavica” premijerno danas na Nedinom “You tube” kanalu.


Ikona zabavne muzike, Neda Ukraden, pored novih pesama sprema koncert koji će zasigurno obeležiti ovu jesen!

U subotu, 25. Oktobra u Zagrebačkoj Areni, a zatim 05. Novembra u Beogradu u Mts dvorani.
Očekujte nezaboravno muzičko veče prepuno emocija, energije i najvećih hitova.

Neda Ukraden, čija karijera traje više od pet decenija, još jednom će pokazati zašto nosi epitet jedne od najvećih zvezda Balkana. Na sceni će, uz raskošan scenski nastup i bogatu produkciju, izvesti pesme koje su obeležile generacije – od legendarnih balada do neumornih plesnih hitova.

