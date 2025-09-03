Stars
REGIONALNA MUZIČKA DIVA za svoj publiku pripremila novo muzičko osveženje
Novi hit “Lastavica” premijerno danas na Nedinom “You tube” kanalu.
Ikona zabavne muzike, Neda Ukraden, pored novih pesama sprema koncert koji će zasigurno obeležiti ovu jesen!
U subotu, 25. Oktobra u Zagrebačkoj Areni, a zatim 05. Novembra u Beogradu u Mts dvorani.
Očekujte nezaboravno muzičko veče prepuno emocija, energije i najvećih hitova.
Neda Ukraden, čija karijera traje više od pet decenija, još jednom će pokazati zašto nosi epitet jedne od najvećih zvezda Balkana. Na sceni će, uz raskošan scenski nastup i bogatu produkciju, izvesti pesme koje su obeležile generacije – od legendarnih balada do neumornih plesnih hitova.
