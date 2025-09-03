Slušaj vest

Danas se održava prva javna audicija za prestojeće muzičko takmičenje "Pinkove zvezde". Nakon meseci i nedelja iščekivanja ko će sesti na "usijane" stolice stručnog žirija i potvrde produkcije da su to Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica.

Jelena Karleuša na audiciju Pinkovih zvezda stigla je u trikou bez boje i zvezdicama u kosi pojavila se na audiciji. Karleuša je kratko pozirala i nije davala izjave. 

Jelena Karleuša na audiciji Pinkovih zvezda Foto: Boba NIkolić, Boba Nikolić

Podsetimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović javno je potpisao ugovor sa Jelenom Karleušom, koja je tada postala zvanično peti član Pinkovih zvezda. 

Dolazak Jelene Karleuše Izvor: MONDO

Detalji ugovora

Dok je Željko proveravao ugovore, JK se našalila da je jedina pismena u žiriju. Vlasnik Pinkove imperije otkrio je pojedine detalje iz pomenutog ugovora.

"Niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moramo iskoreniti mržnju. Nije bila mnogo zahtevna kada je bilo reči o ugovoru, ja sam bio rigorozan te sam stavio dve stavke. Prva, ne sme pominjati polni organ. Druga, ne sme pokazivati polni organ.

