Danas se održava prva javna audicija za prestojeće muzičko takmičenje "Pinkove zvezde". Nakon meseci i nedelja iščekivanja ko će sesti na "usijane" stolice stručnog žirija i potvrde produkcije da su to Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica.

Jelena Karleuša na audiciju Pinkovih zvezda stigla je u trikou bez boje i zvezdicama u kosi pojavila se na audiciji. Karleuša je kratko pozirala i nije davala izjave.

Podsetimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović javno je potpisao ugovor sa Jelenom Karleušom, koja je tada postala zvanično peti član Pinkovih zvezda.

Dolazak Jelene Karleuše Izvor: MONDO

Detalji ugovora

Dok je Željko proveravao ugovore, JK se našalila da je jedina pismena u žiriju. Vlasnik Pinkove imperije otkrio je pojedine detalje iz pomenutog ugovora.