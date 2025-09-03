JELENA KARLEUŠA U TRIKOU IZAZVALA KOLAPS: Pojavila se na audiciju Pinkovih zvezda sa grudima na izvol'te, a svi gledaju u njene sandale (FOTO/VIDEO)
Danas se održava prva javna audicija za prestojeće muzičko takmičenje "Pinkove zvezde". Nakon meseci i nedelja iščekivanja ko će sesti na "usijane" stolice stručnog žirija i potvrde produkcije da su to Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica.
Jelena Karleuša na audiciju Pinkovih zvezda stigla je u trikou bez boje i zvezdicama u kosi pojavila se na audiciji. Karleuša je kratko pozirala i nije davala izjave.
Podsetimo, vlasnik televizije Pink Željko Mitrović javno je potpisao ugovor sa Jelenom Karleušom, koja je tada postala zvanično peti član Pinkovih zvezda.
Detalji ugovora
Dok je Željko proveravao ugovore, JK se našalila da je jedina pismena u žiriju. Vlasnik Pinkove imperije otkrio je pojedine detalje iz pomenutog ugovora.
"Niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moramo iskoreniti mržnju. Nije bila mnogo zahtevna kada je bilo reči o ugovoru, ja sam bio rigorozan te sam stavio dve stavke. Prva, ne sme pominjati polni organ. Druga, ne sme pokazivati polni organ.