ZORICA BRUNCLIK ZASENILA SVE NA PINKOVIM ZVEZDAMA! Legendarna pevačica zablistala u Odeonu: Pogledajte modnu kombinaciju koja je sve oborila sa nogu FOTO/VIDEO
Danas se održava prva javna audicija za muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" koje je publika željno iščekivala. Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica sedeće u vrućim stolicama i odlučivati o sudbinama talenata koji žele da se takmiče u novoj sezoni.
Zorica ukrala šou
Legendarna pevačica Zorica Brunclik kada se pojavila ispred "Odeona" očarala je prisutne svojim stajlingom ali i raspoloženjem.
Muzička umetnica stigla je u zelenom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, a boja naočara se uklopila uz kompletnu modnu kombinaciju.
Željko Mitrović o Zorici Brunclik
Vlasnik ružičaste televizije na potpisivanju ugovora sa legendom narodne muzike nije krio sreću što će baš ona biti deo njegovog projekta.
- Drago mi je da je Zorica Brunclik prihvatila učešće u žiriju “Pinkovih Zvezda”! P.S. Pitao sam Zoku, zna li onaj stari, kad unuk pita baku, “bako zašto gledaš po*****”? A baka će, “gledam sinko, zanima me hoće li se uzeti”!?!? I uzeše se! Čestitao sam Zoki i Kemišu što su se uzeli posle 40 godina i poklonio sam im sliku “Nebeski Žex” iz 18. veka, koja objašnjava kako se zapravo sve dogodilo pre samo 7000 godina! Beše to Neoltsko zapravo Vinčansko vreme!" - stajalo je u objavi Željka Mitorovića na Instagramu.
Bajkovito venčanje
Pevačka diva Zorica Brunclik i muzička legenda Miroljub Aranđelović Kemiš nedavno su proslavili obnavljanje zaveta nakon 40 godina braka i to rođendan estradne zvezde. Tom prilikom obeležili su i 50 godina njene blistave karijere.
Slavlje u porodičnoj kući trajalao je satima, a najistaknutiji umetnici sa estrade prisustvovali su ovom magičnom događaju.
Ovako je izgledala bajkovita svadba Zorice i Kemiša: