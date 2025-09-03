Slušaj vest

Danas se održava prva javna audicija za muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" koje je publika željno iščekivala. Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica sedeće u vrućim stolicama i odlučivati o sudbinama talenata koji žele da se takmiče u novoj sezoni.

Zorica ukrala šou

Legendarna pevačica Zorica Brunclik kada se pojavila ispred "Odeona" očarala je prisutne svojim stajlingom ali i raspoloženjem.

1/6 Vidi galeriju Zorica Brunclik zablistala u Pinkovim Zvezdama Foto: Boba Nikolić

Muzička umetnica stigla je u zelenom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, a boja naočara se uklopila uz kompletnu modnu kombinaciju.

Zorica Brunclik Izvor: Kurir

Željko Mitrović o Zorici Brunclik

Vlasnik ružičaste televizije na potpisivanju ugovora sa legendom narodne muzike nije krio sreću što će baš ona biti deo njegovog projekta.

1/8 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: printscreen instgaram, Promo, Premijera

- Drago mi je da je Zorica Brunclik prihvatila učešće u žiriju “Pinkovih Zvezda”! P.S. Pitao sam Zoku, zna li onaj stari, kad unuk pita baku, “bako zašto gledaš po*****”? A baka će, “gledam sinko, zanima me hoće li se uzeti”!?!? I uzeše se! Čestitao sam Zoki i Kemišu što su se uzeli posle 40 godina i poklonio sam im sliku “Nebeski Žex” iz 18. veka, koja objašnjava kako se zapravo sve dogodilo pre samo 7000 godina! Beše to Neoltsko zapravo Vinčansko vreme!" - stajalo je u objavi Željka Mitorovića na Instagramu.

Bajkovito venčanje

Pevačka diva Zorica Brunclik i muzička legenda Miroljub Aranđelović Kemiš nedavno su proslavili obnavljanje zaveta nakon 40 godina braka i to rođendan estradne zvezde. Tom prilikom obeležili su i 50 godina njene blistave karijere.

1/16 Vidi galeriju Zorica i Kemiš na svadbi Foto: Boba Nikolić

Slavlje u porodičnoj kući trajalao je satima, a najistaknutiji umetnici sa estrade prisustvovali su ovom magičnom događaju.

Ovako je izgledala bajkovita svadba Zorice i Kemiša: