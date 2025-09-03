Slušaj vest

Danas se održava prva javna audicija za muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" koje je publika željno iščekivala. Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica sedeće u vrućim stolicama i odlučivati o sudbinama talenata koji žele da se takmiče u novoj sezoni.

Desingerica kao mafija

Despić je stigao u "Odeon" obučen sav u crno i to u pratnji obezbeđenja.

Treper se pojavio nalik pravim holivuskim zvezdama i prošetao crvenim tepihom.

Desimir Despić Desingerica stigao na audiciju Pinkovih zvezda sa obezbeđenjem Foto: Pritnscreen/Kurir TV

Vidno raspoložen i nasmejan u stilu mafije ušetao je u studio, spreman da kao i uvek, napravi haos.

- Radimo posao, radimo za najbolji interes. Ekipa je okej. Ne znam sa kim ću se najbolje slagati, ne znam ni što bih se slagao, ja imam svoje mišljenje. Tu gde se ne budemo slagali, ja ću biti u pravu - rekao je sa osmehom Despić i dodao:

Desingerica isprozivao Bosanca Izvor: MONDO

- Ja ću sve gledati malo više realno i kroz pare, jer ja to gledam kompletno. Treba da gledaju realnu sliku, od edukacije nema ništa. Od knjige nema ništa, samo za potpalu zimi - rekao je Dragomir.

Jelena Karleuša mamila poglede u trikou

Jelena Karleuša na audiciju Pinkovih zvezda stigla je u trikou bež boje i zvezdicama u kosi. Karleuša je kratko pozirala i nije davala izjave.

Foto: Boba Nikolić

Zorica Brunclik ukrala šou

Legendarna pevačica Zorica Brunclik kada se pojavila ispred "Odeona" očarala je prisutne svojim stajlingom ali i raspoloženjem.

Foto: Boba Nikolić

Muzička umetnica stigla je u zelenom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, a boja naočara se uklopila uz kompletnu modnu kombinaciju.

