DESIGERICA U STILU MAFIJE UŠETAO U ODEON NA AUDICIJU PINKOVIH ZVEZDA! Treper u pratnji obezbeđenja uleteo kao furija (FOTO)
Danas se održava prva javna audicija za muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" koje je publika željno iščekivala. Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica sedeće u vrućim stolicama i odlučivati o sudbinama talenata koji žele da se takmiče u novoj sezoni.
Desingerica kao mafija
Despić je stigao u "Odeon" obučen sav u crno i to u pratnji obezbeđenja.
Treper se pojavio nalik pravim holivuskim zvezdama i prošetao crvenim tepihom.
Vidno raspoložen i nasmejan u stilu mafije ušetao je u studio, spreman da kao i uvek, napravi haos.
- Radimo posao, radimo za najbolji interes. Ekipa je okej. Ne znam sa kim ću se najbolje slagati, ne znam ni što bih se slagao, ja imam svoje mišljenje. Tu gde se ne budemo slagali, ja ću biti u pravu - rekao je sa osmehom Despić i dodao:
- Ja ću sve gledati malo više realno i kroz pare, jer ja to gledam kompletno. Treba da gledaju realnu sliku, od edukacije nema ništa. Od knjige nema ništa, samo za potpalu zimi - rekao je Dragomir.
Jelena Karleuša mamila poglede u trikou
Jelena Karleuša na audiciju Pinkovih zvezda stigla je u trikou bež boje i zvezdicama u kosi. Karleuša je kratko pozirala i nije davala izjave.
Zorica Brunclik ukrala šou
Legendarna pevačica Zorica Brunclik kada se pojavila ispred "Odeona" očarala je prisutne svojim stajlingom ali i raspoloženjem.
Muzička umetnica stigla je u zelenom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, a boja naočara se uklopila uz kompletnu modnu kombinaciju.
Desingerica o razvodu: