Jelena Karleuša na audiciji muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" prokomentarisala je brojne aktuelnosti, ali i izjavu istaknutog umetnika Miroljuba Aranđelovića Kemiša da bi voleo da je sretne u svinger klubu.

Da li imaš sećanje na "Zvezde Granda" danas na prvoj audiciji "Pinkovih zvezda"?

- Prošla je decenija otkako sam bila u "Zvezdama Granda". Desilo se sve što sam predvidela sa tim formatom. Sa mojim odlaskom više nije bilo to. Taj format je potpuno ugašen sa ljudima koji nisu televizični, ali i smrću Saše Popovića.

Kako ti se čini Dara Bubamara kao novi član žirija? Ljuti se kada joj kažu da je nova Jelena Karleuša...

- Teško je biti JK. Morate biti 180 cm visoki i imati 60 kilograma. Ali i imati osećaj za modu. Što se mene tiče želim joj svu sreću u "Zvezdama Granda". Svim kolegama u ovom surovom vremenu želim sreću. Ne znam što se ljuti kada joj kažu da je moja kopija. To treba da joj bude kompliment. Kada je reč o njoj, koliko se sećam, ona je duhovita i puna energije.

Kako je prošao tvoj prvi susret sa Viki Miljković?

- Nemam osećaj da smo se ikada razdvajale. Njen uticaj na moj život je toliko "jak", da nisam imala osećaj ni da se toliko godina nismo videle. Mi smo super drugarice. Viki voli komunikaciju sa mnom.

Kemišova izjava da bi te "otresao kao trešnju" je sada ponovo aktuelna...

- Što se toga tiče... Čula sam i da se Zorica pridružila tome. Mi smo onda zasigurna trojka (smeh). Inače, sada sam prvi put komunicirala sa Zoricom u životu. Nikada se nismo srele ranije. Mnogo je lepša u prirodi nego na televiziji. Mislim da je ona jedna emotivna žena i da je ono što vidimo maska.

Bosanac se oduševio kada je čuo da ćete video. Rekao je da jedva čeka da te poljubi...

- Bosanac je divan čovek. Kada mi je bilo najteže, on je bio moja najveća podrška, a ja mu to nikada neću zaboraviti. Poslednji put smo se videli na sahrani Saše Popovića, kada mi je jedini prišao. To govori mnogo toga o ljudima. Neki se menjaju kako vetar duva, a neki ostaju isti.

Rale je pre neki dan posetio Divnin grob...