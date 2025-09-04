Slušaj vest

Kao što je i najavila, Dara Bubamara glavna je na snimanjima muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Pevačica je uspela i da zarati sa Snežanom Đurišić oko kandidata. Kako saznajemo, njih dve nikako ne mogu da se slože niti da usklade mišljenja, zbog čega među njima trenutno vlada netrpeljivost.

- Dara se baš uživela u ulogu žirija. Ozbiljno je shvatila svoj zadatak i daje sve od sebe da bude ono što jeste - zanimljiva, ali i oštra. Insistirala je da sedi pored svoje prijateljice Cece Ražnatović, ali je zato u ozbiljnom klinču sa Snežanom. Njih dve se ne mirišu. Takav je bar naš utisak. Šta god Snežana da kaže, Dara kontrira, i obrnuto. Deluje kao da su i mimo snimanja na ratnoj nozi i oseća se netrpeljivost - rekao je izvor Kurira koji je dobro upoznat u detalje sa snimanje emisija "Zvezde Granda".

Interesantno je i to da je pevačica u razgovoru za Kurir pomenula većinu članova žirija, ali ne i Đurišićevu.

- Jedva čekam snimanje. Ovo je za mene nov izazov. Već me ljudi zovu i komentarišu. Drago im je što sam ja nov član žirija. Meni je drago jer mi je tu Ceca, Bekuta, Mili.. Ljudi mi govore da će novu sezonu baš zbog mene da gledaju. Biće ovo najgledaniji šou-program - objasnila je Dara nedavno.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Darom, ali ona je tokom jučerašnjeg dana bila na snimanju ovog takmičenja i nije odgovarala na naše pozive.