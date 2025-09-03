KRISTINA SPALEVIĆ NAKON RASKIDA SA KRISTIJANOM NAZDRAVLJA SA PEVAČICOM! Na stolu knjiga, mnogi misle da je provokacija za Golubovića (FOTO)
Kristina Spalević nedavno je okončala odnos sa Kristijanom Golubovićem sa kojim je dobila dva sina.
Bivša rijaliti učesnica nakon kraha ljubavi, rešila je da se posveti deci ali i svom životu.
Nazdravlja sa pevačicom
Nakon svih turbulencija, kako je nedavno navela, oseća se mirnije i slobodno, te je dala sebi oduška.
Naime, Kristina je poselila fotografiju i otkrila kako uživa sa Indirom Indi Aradinović.
Pevačica je okačila fotku sa bivšom zadrugarkom, gde se jasno vidi da uživaju u alkoholu i dobrim knjigama. Nazdravile su za nove početke, a Indira je to zabeležila i objavila na Instagramu.
S obzirom da se vidi ime knjige, "Razoružavanje narcisa" mnogi su pretposlavili da je to možda provokacija za bivšeg partnera.
"Želela sam da se udam za Kristijana u crkvi"
Kristina je nedavno otkrila da je želela da se uda za Kristijana u crkvi, ali i priznala zašto se to nikada nije ostvarilo.
- Nisam stvarala porodicu, da se to raspadne. Moji roditelji se mnogo vole, nisam slušala svađe. Bilo mi je neshvatljivo kako ja pristajem da budem u odnosu gde su svađe stalno prisutne. Ja sam htela da se mi venčamo u crkvi, ja sam jurila papire kako bi se on crkveno razveo, iz Nemačke, gde su se oni venčali. Ja nisam htela da mi živimo u grehu zbog dece, htela sam da dobijemo blagoslov, da krstimo decu. Od njega da se razvede u crkvi od Ivane nije bilo inicijative. Povukla sam ovaj potez zbog dece. Nisam htela da trpim više, hoću da oni odrastaju u sredini bez svađa - govorila je Kristina za Blic.
Bivša žena Ivana
Kristina se osvrnula i na Kristijanove priče o bivšoj ženi Ivani koju je prevario upravo sa njom u Zadruzi 4 kada je i počela njihova ljubavna priča.
- Meni ne smetaju njegovi hvalospevi o njegovoj bivšoj supruzi i biće mi drago da tako priča sutra i o meni, treba da ima poštovanja, ali mislim da trenutnim uzdizanjem bivše žene, mislim da je ponižavajuće i za nju i za mene. Za nju je ponižavajuće, jer je prevario sa mnom, svoje kajanje treba da zadrži za sebe, za svoju kuću i crkvu, jer ipak živi sa mnom i sa mnom ima dvoje dece, mene bi bilo sramota da hvalim bilo koga drugog da hvalim u prisustvu, oca moje dece. Komentarisao je da nisam domaćica, ja sam sve po potrebi kad ja to hoću, ali se nikada nisam deklarisala kao domaćica.
Kristina i Kristijan u vreme najveće ljubavi: