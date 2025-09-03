Slušaj vest

Kristina Spalević nedavno je okončala odnos sa Kristijanom Golubovićem sa kojim je dobila dva sina.

Bivša rijaliti učesnica nakon kraha ljubavi, rešila je da se posveti deci ali i svom životu.

Nazdravlja sa pevačicom

Nakon svih turbulencija, kako je nedavno navela, oseća se mirnije i slobodno, te je dala sebi oduška.

Naime, Kristina je poselila fotografiju i otkrila kako uživa sa Indirom Indi Aradinović.

Kristina i Indri otkrile kako uživaju nakon Spalevićkinog raskida sa Kristijanom Foto: Instagram

Pevačica je okačila fotku sa bivšom zadrugarkom, gde se jasno vidi da uživaju u alkoholu i dobrim knjigama. Nazdravile su za nove početke, a Indira je to zabeležila i objavila na Instagramu.

S obzirom da se vidi ime knjige, "Razoružavanje narcisa" mnogi su pretposlavili da je to možda provokacija za bivšeg partnera.

"Želela sam da se udam za Kristijana u crkvi"

Kristina je nedavno otkrila da je želela da se uda za Kristijana u crkvi, ali i priznala zašto se to nikada nije ostvarilo.

- Nisam stvarala porodicu, da se to raspadne. Moji roditelji se mnogo vole, nisam slušala svađe. Bilo mi je neshvatljivo kako ja pristajem da budem u odnosu gde su svađe stalno prisutne. Ja sam htela da se mi venčamo u crkvi, ja sam jurila papire kako bi se on crkveno razveo, iz Nemačke, gde su se oni venčali. Ja nisam htela da mi živimo u grehu zbog dece, htela sam da dobijemo blagoslov, da krstimo decu. Od njega da se razvede u crkvi od Ivane nije bilo inicijative. Povukla sam ovaj potez zbog dece. Nisam htela da trpim više, hoću da oni odrastaju u sredini bez svađa - govorila je Kristina za Blic.

Bivša žena Ivana

Kristina se osvrnula i na Kristijanove priče o bivšoj ženi Ivani koju je prevario upravo sa njom u Zadruzi 4 kada je i počela njihova ljubavna priča.

- Meni ne smetaju njegovi hvalospevi o njegovoj bivšoj supruzi i biće mi drago da tako priča sutra i o meni, treba da ima poštovanja, ali mislim da trenutnim uzdizanjem bivše žene, mislim da je ponižavajuće i za nju i za mene. Za nju je ponižavajuće, jer je prevario sa mnom, svoje kajanje treba da zadrži za sebe, za svoju kuću i crkvu, jer ipak živi sa mnom i sa mnom ima dvoje dece, mene bi bilo sramota da hvalim bilo koga drugog da hvalim u prisustvu, oca moje dece. Komentarisao je da nisam domaćica, ja sam sve po potrebi kad ja to hoću, ali se nikada nisam deklarisala kao domaćica.

