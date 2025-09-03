Slušaj vest

Milena Vučić se nedavno porodila i na svet donela dve devojčice bliznakinje.

U 38. godini odlično je podnela blagosloveno stanje, a na mrežama je redovno obaveštavala javnost o toku trudnoće, kada je dobijala razne komentare.

"Pustiću da priroda uradi svoje"

Milena je aktivna na društvenim mrežama, a sada je objavila fotografiju iz garaže i otkrila da se nikada lepše nije osećala.

Milena Vučić pokazala stomačić nakon porođaja Foto: Instagram

- Nakon prirodnog trećeg porođaja, pustiću da priroda uradi svoje. U međuvremenu ću da se malo otkačim. Nekako sam sebi sada se*si sa sve postporođajnim stomačićem - napisala je Vučićeva.

Atmosfera iz porodičnog doma

Milena je nedavno objavila fotografiju sa ćerkicom na grudima, te je u svom šaljivom maniru napisala:

- Od rođenja su hrana i ljubav na prvom mestu. Dobro, i da se lepo podrigne. I još nešto...

Pevačica je otkrila atmosferu iz porodičnog doma i mnoge raznežilam porukom i slikom.

1/5 Vidi galeriju Milena Vučić Foto: Printscreen Instagram

"Životu sam rekla hvala"

Pevačica se nakon porođaja oglasila iz bolnice i objavila fotografiju. Tim povodom je uputila suprugu Nikoli Burovcu najemotivnije reči i gotovo rasplakala pratioce.

1/9 Vidi galeriju Milena Vučić Foto: Printscreen, Promo/Marko Arsić, Marko Arsić

- Stigle su nam devojčice, ljubavi da li si svestan koliko smo bogati? Žurka može da počne.12.08.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali, ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čoveka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili,doktor, babice, sestre, anesteziolog, studenti...Njihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. Sada idem da se odmaram, još koji dan... - napisala je pevačica na svom Instagramu.

Milena i Nikola imaju dvoje dece, a sada uživaju i sa svojim bliznakinjama.

Aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: