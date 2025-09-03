Slušaj vest

Danas se održava prva javna audicija za muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" koje je publika željno iščekivala. Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica sedeće u vrućim stolicama i odlučivati o sudbinama talenata koji žele da se takmiče u novoj sezoni.

Duboki dekolte

Viki Miljković je za ovu priliku odabrala cvetnu dugačku haljinu sa dubokim dekolteom.

Ovaj komad odeće je otkrio sve njene obline, a crvene štikle su upotpunile kompletan stajling.

Viki o komentarima da je "izdala Sašu Popovića"

Viki je u intervjuu za Kurir govorila o Pinkovim zvezdama, lošim komentarima o napuštanju Zvezda Granda ali i saradnji sa Jelenom Karleušom.

- Meni je jako lepo ovde. I u Zvezdama Granda mi je bilo prelepo, odande nosim prelepa iskustva i tamo su mi ostali dragi ljudi. Od 1994. godine sa Pinkom tu sam stasavala i gradila se. Sale Popović je 30 godina bio kućni prijatelj i tako će ostati zauvek. Takođe sam prijatelj i sa Željkom i Milicom i ja svoje odnose negujem. Ja Sašu Popovića nisam izdala svojim odlaskom, ja sam njega mnogo volela. Juče su mi baš mile Suzana i Aleksandra i mi smo veliki prijatelji. Baš zato što njega nema, više sebe nisam videla tu i imam podršku od njegove porodice - govorila je Viki.

Pevačica je takođe fala sud o lošim komentarima vezano za prelazak iz Zvezda Granda u Pinkove Zvezde.

- To su gluposti i ljudima se ne može ugoditi, a generalno narod je uvek na mojoj strani, ja sam narodni čovek. Ja ću za njega i njegovu porodicu uraditi sve i to nema veze ni sa čim.

Susret sa Karleušom

Viki je prokomentarisala saradnju i susret sa Jelenom Karleušom.

- Sa Karleušom sam i ranije sarađivala i to uspešno. Ceca je moja familija, sa njom ne može niko da se poredi. Njoj ne smeta niko, zato je i tu gde jeste. Ja nju ne gledam kao Cecu nego kao sestru i kumu, njoj ne smeta ništa, povezane smo našim porodičnim vezama. Susret sa Karleušom je protekao najnormalnije.