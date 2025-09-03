"CECA JE MOJA SESTRA, SA NJOM NIKO NE MOŽE DA SE POREDI" Viki Miljković nikad iskrenije o saradnji sa Jelenom Karleušom, evo kako je protekao susret sa JK
Danas se održava prva javna audicija za muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" koje je publika željno iščekivala. Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragan Stojković Bosanac i Dragomir Despić Desingerica sedeće u vrućim stolicama i odlučivati o sudbinama talenata koji žele da se takmiče u novoj sezoni.
Duboki dekolte
Viki Miljković je za ovu priliku odabrala cvetnu dugačku haljinu sa dubokim dekolteom.
Ovaj komad odeće je otkrio sve njene obline, a crvene štikle su upotpunile kompletan stajling.
Viki o komentarima da je "izdala Sašu Popovića"
Viki je u intervjuu za Kurir govorila o Pinkovim zvezdama, lošim komentarima o napuštanju Zvezda Granda ali i saradnji sa Jelenom Karleušom.
- Meni je jako lepo ovde. I u Zvezdama Granda mi je bilo prelepo, odande nosim prelepa iskustva i tamo su mi ostali dragi ljudi. Od 1994. godine sa Pinkom tu sam stasavala i gradila se. Sale Popović je 30 godina bio kućni prijatelj i tako će ostati zauvek. Takođe sam prijatelj i sa Željkom i Milicom i ja svoje odnose negujem. Ja Sašu Popovića nisam izdala svojim odlaskom, ja sam njega mnogo volela. Juče su mi baš mile Suzana i Aleksandra i mi smo veliki prijatelji. Baš zato što njega nema, više sebe nisam videla tu i imam podršku od njegove porodice - govorila je Viki.
Pevačica je takođe fala sud o lošim komentarima vezano za prelazak iz Zvezda Granda u Pinkove Zvezde.
- To su gluposti i ljudima se ne može ugoditi, a generalno narod je uvek na mojoj strani, ja sam narodni čovek. Ja ću za njega i njegovu porodicu uraditi sve i to nema veze ni sa čim.
Susret sa Karleušom
Viki je prokomentarisala saradnju i susret sa Jelenom Karleušom.
- Sa Karleušom sam i ranije sarađivala i to uspešno. Ceca je moja familija, sa njom ne može niko da se poredi. Njoj ne smeta niko, zato je i tu gde jeste. Ja nju ne gledam kao Cecu nego kao sestru i kumu, njoj ne smeta ništa, povezane smo našim porodičnim vezama. Susret sa Karleušom je protekao najnormalnije.