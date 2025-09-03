Slušaj vest

Zorica Brunclik zablistala je na javnoj audiciji za Pinkove Zvezde i oduševila sve prisutne u Odeonu.

Legendarna pevačica ušetala je u studio sa osmehom na licu i nije krila sreću što je deo ovog muzičkog projekta.

Upravo saznala za Halida Bešlića

Zorica Brunclik je u razgovoru sa novinarima saznala za zdravstveno stanje svog kolege Halida Bešlića, te se rastužila.

- Ja nemam telefon i to svi znate. Meni Miroljub selektivno daje informacije. Hvala vam što ste mi rekli, pozvaću ga odmah. On je neko ko je prvi put nastupio na mom koncertu davnih dana kad je počeo da se bavi muzikom. On je jedno predivno stvorenje, sad mi je loše - rekla je Zorica.

"Karleuša više gleda Kemiša nego mene"

U jednom trenutku je prokomentarisala članove žirija i priznala šta joj je smetalo u prethodnoj sezoni.

- Nisam ovo doživela kao bekstejdž, sad se upoznajemo, družimo. Već neki od nas žele da zauzmu dobre pozicije. Svi su lepi i zgodni, mislim da je Bosanac najzgodniji. Nismo mi važni, važni su kandidati i da se ne ogtešimo o neko mlado talentovano biće. Što se tiče Karleuše, primetila sam da više gleda u Kemiša nego mene. I meni bi se svidela izjava njenog muža da je tako nešto rekao za mene - nasmejala se Zorica i otkrila šta joj je smetalo u prethodnoj sezoni:

Prethodna sezona Pinkovih zvezda

- Prošli put mi je mnogo smetala ona stolica koja ide gore dole, strah me je bio da ustanem da ne padnem dole. Sada vidim da ima mesta i moći ćemo slobodno da se krećemo. Što se tiče Aleksandre Radović ja sam samo reagovala zbog kandidata, a sve drugo se završilo i ostalo u toj sezoni.

Oduševila stajlingom

Muzička umetnica stigla je u zelenom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, a boja naočara se uklopila uz kompletnu modnu kombinaciju.

Bajkovito venčanje

Pevačka diva Zorica Brunclik i muzička legenda Miroljub Aranđelović Kemiš nedavno su proslavili obnavljanje zaveta nakon 40 godina braka i to rođendan estradne zvezde. Tom prilikom obeležili su i 50 godina njene blistave karijere.

Slavlje u porodičnoj kući trajalao je satima, a najistaknutiji umetnici sa estrade prisustvovali su ovom magičnom događaju.

Bosanac o Pinkovim zvezdama: