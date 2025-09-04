Slušaj vest

Kristina Spalević i Kristijan Golubović osmislili su scenario razlaza da bi što više naplatitli ulazak u rijaliti. Par je poslednjih dana u žiži interesovanja zbog razalaza, a korisnici društvenih mreža koji prate njihov život i rad, smatraju da se radi o obmani.

Otkriveni

- Ja im ništa ne verujem. Samo su dobro izrežirali zbog rijalitija. Kristijan sve smisli da bi dobro naplatio ulazak u rijaliti. Sve je već viđeno- samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Do razlaza je navodno došlo kada je Golubović je otkrio da se sažalio na buduću učesnicu "Elite 9", te da je primio u stan jer nije imala gde da oboravi do početka nove sezone najgledanijeg rijalitija u Srbiji.

Smislili plan

1/5 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Pritnscreen, Prinstcreen, Printscreen

- Devojka je došla na par dana kod mene, dok ne počne "Elita 9", pošto nije imala gde, a i da nam pomogne oko dece i selidbe. Trebalo je da se preselimo u drugi stan, a ona da uđe u rijaliti. U međuvremenu Kristina i ja se posvađamo, i Aleksandra je tu ostala, ne mogu da je izbacim na ulicu - rekao je Kristijan Golubović, pa otkrio da se uskoro i on seli:

- Svakako, u stan dođem samo da se istuširam i da prespavam. Imam mnogo treninga, mnogo obaveza... Meni ni na kraj pameti nije bila nikakva afera sa njom, ništa. Ja nju gledam kao ćerku, kao dete kome treba pomoć, a ne takve gluposti. Ja 10. septembra izlazim svakako iz ovog stana. Kristina se sa decom odselila na drugu lokaciju, a ja ću kod nje, a ako me ne primi, onda ću da odem u svoju kuću na Zvezdari - istakao je rijaliti igrač Kristijan Golubović.

Drži do sebe

Kristina je otkrila svoju stranu priče i detalje razlaza.

- Kristijan i ja smo u korektnom odnosu. Komuniciramo što se tiče dece. Piše on meni i što se tiče svega, mislim da ni sam ne veruje da je sve otišlo ovako daleko, kao što jeste, to niko nije očekivao, nismo ni mi sami. Ne želim od svog života da pravim cirkus, ne kupujem kartu za Elitu. U princpu u korektnim smo odnosima, ne bijemo se, ne ljutimo se, nema skandala.

- Najviše je uticalo na razvod, Kristijanov jezik i to što sam ja za devet meseci imala mir, mnogo sam se trudila oko njega, oko dece, to zna ceo svet, imam utisak da se sav moj trud ili bilo šta što ja učinim nekako osporava ili umanjuje i to je počelo da me jako frustrira. Gledali su ljudi Kristijanovo učešće u rijalitiju znaju da je težak i džangrizav čovek, koliko god ima ljubavi neko možda ne može zauvek da trpi. Mislim da generalno ne treba trpeti. To je bio okidač. Mnogo svađa, mnogo ružnih reči svakako, nerazumevanja, on je bio nezadovoljan. Zgrozila sam se kada sam čula neke njegove izjave - rekla je ona.