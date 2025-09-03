Slušaj vest

Aleksandra Prijović se porodila danas u jednoj privatnoj klinici i na svet je donela devojčicu. Porođaj je protekao u najboljem redu, a i mama i beba se osećaju odlično.

Kako je izvor za medije svojevremeno otkrio, čim je saznala da je u drugom stanju, Prija je krenula sa opremanjem sobe za bebu. Ona je angažovala poznatog dizajnera nameštaja iz Italije, kako bi uradio komade nemeštaja po njenoj želji.

Prijovićka je bila široke ruke, pa za opremanje sobe iskeširala čak 10.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

Stvari za bebu su papreno skupe bile zato što je u pitanju sve ručni rad, plus su stvari morale iz Italije da stignu za Srbiju, ali to njoj nije predstavljalo problem jer je tačno znala šta želi.

Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.

Pol deteta

Svojevremeno se otkrilo da će pevačica na svet doneti devojčicu.

1/5 Vidi galeriju Muzička zveda je pored karijere posvećena i porodici Foto: Petar Aleksić, Aleksa Savulov, Kurir

- Aleksandra nije želela da krije lepe vesti zato što i Filip i ona smatraju da su deca najveće bogatstvo. Srećni su, uspešni, godinama su u skladnom braku i sasvim je prirodno što su poželeli da dobiju još jedno dete. To neće usrećiti samo njih i njihove porodice već i sina Aleksandra, koji im je često govorio o tome kako bi želeo da dobije brata ili sestru. Nedavno su saznali da Prija nosi devojčicu, ali za sada to znaju samo najbliži. Tu vest još ne žele da dele zbog malera, ali i zbog njenog povlačenja iz javnosti. Smatraju da je dobro da se intima sačuva i da je Aleksandra već dovoljno bila prisutna u medijima zbog velikih poslovnih uspeha koje je ostvarila. - pričao je izvor početkom godine.

