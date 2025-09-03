Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović porodila se danas u jednoj privatnoj klinici i na svet je devojčicu.

Ovo je pevačicino drugo dete koje je dobila sa suprugom Filipom Živojinovićem, a njegov otac, proslavljeni teniser Slobodan Boba Živojinović oglasio se za Kurir ovim divnim povodom.

Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

Boba je bio vidno raspoložen, oko njega se čula galama, kao što i dolikuje divnom veselju koje je, čini se, već počelo.

- Hvala Vam na čestitkama, želim Vam sve najbolje - rekao nam je Boba koji nije krio koliko je srećan što je postao deka prelepoj devojčici.

IMG-20250310-WA0046.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Porođaj protekao u najboljem redu

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

Kurir.rs

2026467-3-ff.jpg
xxx-news1-damir-dervisagic.jpg
milos-bojanic-2.jpg
viktorernest-71050399-131224861564521-6910424271038359671-n-1.jpg
xxxx News1 Damir Dervisagic copy.jpg
screenshot-34-1.jpg

Boba Živojinović Izvor: Kurir