Boba Živojinović presrećan je što mu je snajka Aleksandra Prijović podarila unuku
BOBA ŽIVOJINOVIĆ ZA KURIR! Ponosni deka se oglasio, ne krije radost što je dobio unuku- Veselje u Breninom domu!
Pevačica Aleksandra Prijović porodila se danas u jednoj privatnoj klinici i na svet je devojčicu.
Ovo je pevačicino drugo dete koje je dobila sa suprugom Filipom Živojinovićem, a njegov otac, proslavljeni teniser Slobodan Boba Živojinović oglasio se za Kurir ovim divnim povodom.
Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA
Boba je bio vidno raspoložen, oko njega se čula galama, kao što i dolikuje divnom veselju koje je, čini se, već počelo.
- Hvala Vam na čestitkama, želim Vam sve najbolje - rekao nam je Boba koji nije krio koliko je srećan što je postao deka prelepoj devojčici.
Foto: Nemanja Nikolić
Porođaj protekao u najboljem redu
Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.
