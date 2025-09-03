Slušaj vest

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović dobili su ćerku. Folkerka se danas porodila na jednoj privatnoj klinici, a ime je do danas čuvano u tajnosti.

Pevačica je, sa suprugom, odlučila da naslednici da ime Aria.

1/5 Vidi galeriju Muzička zveda je pored karijere posvećena i porodici Foto: Petar Aleksić, Aleksa Savulov, Kurir

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

Mama i beba se osećaju dobro

Kako saznajemo, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici. Pevačica je pre nekoliko sati ušla u porodilište, kada je u bolnicu dovezao suprug Filip Živojinović.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Žinovinović Foto: ATA images, Kurir

Porođaj je prošao u najboljem redu, a mama i beba se osećaju dobro. Aleksandra je posle porođaja prebačena u apartman, a ćerkicu će uskoro videti ponosni tata. Ipak, onaj koji najviše iščekuje novog člana je mali Aleksandar, sin Aleksandre i Filipa, pa će u narednim satima i on upoznati sestru.

Želela da dobije devojčicu

Inače, Aleksandra je ranije rekla koliko je želela da drugo dete bude ćerkica.

- Ja bih volela devojčicu. Mislim, najvažnije je da je dete živo i zdravo i da sve bude kako treba. Ali kada bih mogla da biram, volela bih devojčicu - iskreno je rekla Aleksandra.

Foto: Shutterstock, Petar Aleksić

Boba Živojinović za Kurir nakon snajkinog porođaja

Boba je bio vidno raspoložen, oko njega se čula galama, kao što i dolikuje divnom veselju koje je, čini se, već počelo.

- Hvala Vam na čestitkama, želim Vam sve najbolje - rekao nam je Boba koji nije krio koliko je srećan što je postao deka prelepoj devojčici.

Kurir.rs/Blic

