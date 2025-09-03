OGLASILA SE PONOVO KRISTININA DRUGARICA NAKON ŠTO JU JE KRISTIJAN JAVNO IZVREĐAO! Evo šta mu je poručila, čeka se Golubovićev odgovor...
Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški oglasila se nakon uvreda koje je dobila od Kristijana Golubovića.
Kako Mina kaže, ona je samo stala na stranu Kristine Spalević, a da ništa ružno za njega nije izrekla.
- Poštovani pratioci, dužna sam da vam se obratim povodom uvreda na moj račun od strane Kristijana Golubovića. Reći ću vam samo da svako ko ima uši i oči zna da nisam izrekla ništa uvredljivo na njegov račun, samo sam rekla da sam uz Kristinu. Ne znam šta ga je toliko izrevoltiralo da me vredja do ove mere. Ja sam svakako navikla na nepravdu u ovom smislu, tako da može da nastavi slobodno, ali smatram da nije ni malo džentlmenski ni u redu sa njegove strane. Što se tiče Aleksandre, ne bih mnogo da joj dajem na značaju, dobila je i previše publiciteta. Za nju sam rekla činjenice, a da je toliko fina kao što se predstavlja, da ima obraz i da nema interes, ako je upletena kao što kaže iz nepoznatog razloga u ovu priču, spakovala bi kofere i pobegla glavom bez obzira. Tačka - napisala je Mina.
Kristijan žestoko o Mini
Kristijan se oglasio na društvenim mrežama, pa je pokazao prepisku sa Minom, a u kojoj joj je jasno stavio do znanja da ne treba da se meša u njegov odnos sa Kristinom.
- Da te pitam smeća**o i klo**rko što se mešaš u moj život i što me pljuješ po novinama? Usta ću ti se glibava i******i. Minice dušice, da li ti to k***š nešto o meni, mojoj vezi sa Kristinom ili tražiš da ja pričam o tvom divnom životu, vezama i vezicama? K******o, jela si do skoro moj hleb u kući, brzo zaboravljaš? A da, tako te je naučila ulica u******o - napisao je Kristijan na Instagramu.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: