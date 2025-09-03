Slušaj vest

Danas je započeto snimanje nove sezone muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a jedan od članova žirija je i Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, koji je iako u odličnim odnosima sa Svetlanom Cecom Ražnatović, u istom šou programu ipak sa njenom ljutom rivalkom Jelenom Karleušom.

Naime, kao što je i poznato, Željko Mitović je u prethodnih mesec dana otkrio da će se u čuvenim crvenim stolicama naći Dragomir Despić Desingerica, Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac, Viki Miljković i Jelena Karleuša. Veliki broj takmičara danas se okupio, a ovom prilikom je Desingerica otkrio kako je izgledao susret sa ostalim članovima žirija:

- Super je prošlo, mekano i emotivno. Karleuša mi je rekla: "Kako si lep uživo". Ona je bomba, nego tek treba da se obuče - rekao je, pa otkrio da li će se Ceca naljutiti zbog njegove saradnje sa Karleušom:

- Neće se naljutiti, zna Cecili da je sve to posao i šta je biznis. Dosta saveta sam dobio od nje, jer je već bila deo takvog formata. I Viki je, pa ništa. Radimo za posao i najbolji interes. Ja sam malo opušteniji - ispričao je Desingerica, pa progovorio o slaganju sa ostatkom žirija:

- Što bih se slagao, pa imam svoje mišljenje. Različiti profili ljudi, negde se složimo, negde ne. Gde se ne složimo, ja ću biti u pravu. Ja nisam u muzičkoj školi, više to gledam kroz biznis i pare. Od edukacije nemaš ništa, samo realna slika. Nemaš od knjige ništa, jedino za potpalu kad je zima. Neke stvari ni nemaš u knjizi - zaključio je Desingerica.

Dok je Željko proveravao ugovore, JK se našalila da je jedina pismena u žiriju. Vlasnik Pinkove imperije otkrio je pojedine detalje iz pomenutog ugovora.

"Niti Karleuša voli mene, niti ja volim nju, ali moramo iskoreniti mržnju. Nije bila mnogo zahtevna kada je bilo reči o ugovoru, ja sam bio rigorozan te sam stavio dve stavke. Prva, ne sme pominjati polni organ. Druga, ne sme pokazivati polni organ.

