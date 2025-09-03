KUM ACO PEJOVIĆ UVELIKO SLAVI ROĐENJE MALE ARIJE Oglasio se za Kurir, evo šta je rekao Aleksandri Prijović nakon porođaja: Njegove reči je oborile s nogu
Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović porodila se danas i na svet donela devojčicu kojoj su ona i njen partner Filip Živojinović dali ime Aria.
Tim povodom oglasio se njihov venčani kum, pevač Aco Pejović i za Kurir otkrio šta je rekao pevačici i njenom suprugu Filipu Živojinoviću.
- Čestitao sam mojim divnim kumovima, poželeo sam princezi dobrodošlicu u naše živote i rekao im da znam kao otac ćerki da ih čeka ogromna ljubav! Njihova porodica je danas bogatija za jedan novi osmeh, novo lice sreće, znam da će njihova ćerka, baš kao i kumić Aleksandar, odrastati okružena ljubavlju, toplinom i sigurnošću, jer su moji kumovi ljudi velikog srca i puni nežnosti - rekao je Pejović i dodao:
- Sa velikim ponosom i radošću slavim ovaj trenutak života i današnji dan!
Oglasila se mama Borka
Borka Mihajlović oglasila se nakon što je njena ćerka Aleksandra Prijović na svet donela zdravu devojčicu.
- Dobro nam došla malena Aria.
