Ispred “House of Boginja” upravo se parkirao specijalno brendirani autobus sa likom Milica Pavlović i natpisom “Lav members only” gde se nalazi 50 najvatrenijih fanova regionalne muzičke zvezde.

Potpuno raspamećeni od uzbuđenja izlaze iza autobusa gde ih čeka tepih u duhu turneje “Lav” membership karte za dalje iskustvo koje im je Milica spremila.

“House od Boginja” čuva obezbeđenje, a vrata su opravo otvorena i na event ulazi samo 50 nasumično izabranih fanova koje očekuje potpuno personalizovano veče, kao i ekipu Kurira.

Fanovi već komentaršu da ih “House of Boginja” podseća na luksuzne kuće elitnog naselja Beverli Hils, kao i da ovakvo iskustvo da sada nikada nisu doživeli.

A već na samom ulazu fanovi su vrisnuli od sreće kada su ugledali da ih čeka tron sa otvranja turneje “Lav” i Miličina unikatna kruna, koji su sinonim za pesmu “Boginja, ali i za danas već kultni istoimeni album.

Ako uzmemo u obzir da je turneja Lav jedna od muzičko-produkcijski najzahtevnijih u regionu, da je koncert iz Zagreva završio u svetskim medijima, plava haljina u svim regionalnim medijima, ali u Turskoj, kao i da je za svoje najvernije fanove organizovala pre svakog koncerta “Meet&Greet”, vidimo i ne iznenađuje nas što je Milica ponovo razmišljala van okvira domaće muzičke industrije.

