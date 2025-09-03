Slušaj vest

Ikona narodne muzike Zorica Brunclik i njen suprug, istaknuti umetnik Miroljub Aranđelović Kemiš, još jednom su pokazali koliko su povezani i posle svih godina braka. Pred sam početak snimanja „Pinkovih zvezda“, dok su članovi žirija čekali da počne emisija, muzička diva je iza kulisa napravila gest koji su svi primetili.

Vladala je prava uzbuđena atmosfera dok su se pevači pripremali za početak muzičkog takmičenja, ali jedan trenutak privukao je posebnu pažnju. Zorica je odlučila da malo odmori pred snimanje, te je prilegla u krilo svog supruga Kemiša, što je prisutnima izmamilo osmeh na lice, jer i nakon toliko godina zajedničkog života uživaju u ljubavnoj idili.

Bajkovito venčanje

Pevačka diva Zorica Brunclik i muzička legenda Miroljub Aranđelović Kemiš nedavno su proslavili obnavljanje zaveta nakon 40 godina braka i to rođendan estradne zvezde. Tom prilikom obeležili su i 50 godina njene blistave karijere.

Slavlje u porodičnoj kući trajalao je satima, a najistaknutiji umetnici sa estrade prisustvovali su ovom magičnom događaju.

Oduševila stajlingom

Muzička umetnica stigla je u zelenom kombinezonu koji je istakao njenu vitku liniju, a boja naočara se uklopila uz kompletnu modnu kombinaciju.

