Halid Bešlić se poslednjih nedelja suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog čega se nalazi na lečenju u Kliničkom centru u Sarajevu. Zbog pogoršanog stanja bio je primoran da otkaže i zakazani koncert u Ludbergu, što je dodatno uznemirilo njegove brojne fanove.

Podrška Halidu stiže sa svih strana, a sad se oglasio Lepi Mića koji je podelio koliko ga pogađa sve što se dešava. Iskreno je govorio o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu i izrazio nadu da će se Bešlić što pre oporaviti.

- Bešlića poznajem od početka osamdesetih godina. Imali smo iskreno i prijateljsko druženje. Bili smo dobri prijatelji i drugari, mišljenje o njemu i dan danas nisam promenio. Imam najlepše moguće mišljenje o njemu kao čoveku i umetniku. Mnogo mi je drag i mnogo ga volim. Jako mi je teško pala vest kad sam čuo da je bolestan, nije mi dobro. Nisam se čuo sa njim 30 i nešto godina. Život nas je odveo na dve strane, on jednim, a ja drugim putem, ali to nije uticalo na mene da mislim nešto loše o njemu. Da nije bilo Halida Bešlića i mog kuma nikad ne bih postao pevač, mnogo su mi pomogli u muzičkoj karijeri. Oni su direktni krivci što sam ja postao pevač. Halid je neko sa kim sam se družio od kolega. Bio je moj stariji kolega koji mi je mnogo pomogao. Jedno 15 godina smo svaki dan provodili zajedno - rekao je Mića, nakon čega je otkrio trenutno zdravstveno stanje Halida:

- Imam informacije, iz pouzdanih izvora, da nije dobro. Neću goviriti detalje, ali nije dobro. Zaista me pogodilo i baš mi je teško. Želim mu od srca da se što pre oporavi da razveseljava narod širom Balkana. Njegova pesma i on su dobrodošli u svaki dom. On je rado viđen gost gde god da dođe. Nije krivac ni on, a ni ja što smo se razišli, ali eto tako je. Izbio je rat i tako smo se mimoišli. On je ostao u Sarajevu, a ja sam otišao u Beograd. Žao mi je, ali je tako - ispričao je, pa dodao:

- Moja poruka je da izdrži i da gura. Nadam se da će se vratiti svojoj porodici i pesmi. Daće Bog! Imam mnogo toga da mu kažem... Za kraj bih mu poslao jednu poruku kroz njegovu pesmu koju ja najviše volim "Pamtiću te celog života" - završio je Mića.

