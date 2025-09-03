Slušaj vest

Pevačica Goca Božinovska nedavno se vratila iz Čikaga gde je provela tri meseca, a najviše joj je nedostajalo druženje sa koleginicom Zlata Petrović.

Zlata je prethodnih meseci prošla je pravu golgotu zbog učešća sina Jovana Pejića Peje u osmoj sezoni "Elite". Najviše muka zadavala joj je njegova ljubavna priča sa Enom Čolić, koja je u više navrata vređala potencijalnu svekrvu.

Za to vreme, njena prijateljica i kolegnica Goca Božinovska bila je u Čikagu kod ćerke Zorane Šijan koja se u maju ove godine porodila. Ona je ostavila sve obaveze u Srbiji, kako bi se ćerki našla pri ruci nakon porođaja, tako da nije pratila dešavanja u "Eliti" i sve ono što se dešava Zlati.

- Zlatu sam zadnji put videla za Mirkovo venčanje, nismo se neko vreme viđale. Njen sin Peja je presladak, ima pravo. Lep, mlad, zgodan. Ja sam navijala za Enu, ja volim taj tip žena, borbena, što na umu to na drumu, ali je vređala Zlatu. Dobro, mi žene svašta kažemo. Sako ima pravo da kaže... Mislim da joj je Zlata oprostila to, mi žene svašta kažemo u trenutku - otkrila je pevačica u podkastu "Pričaonica".

- Ne znam da li su Ena i Peja sada zajedno. Nisam stigla, nisam pitala mamu. Goca je sada došla iz Čikaga, tamo je bila par meseci, dok se žena malo prilagodi, u haosu je, vremenska razlika, nije ni ona tamo pratila mnogo - rekla je Jelena Vučković.

Zlata je nedavno ispričala da je svog oca upoznala kada je imala 20 godina i da ni dan danas nije sigurna da joj je on biološki otac.

- Ja sam upoznala svog oca u 20. godini. Nikada do današnjeg dana nisam saznala da li je to stvarno moj biološki otac. Ja to nisam proverila. Međutim kako mi je majka rekla, to je on. Ja nisam imala pravo da se mešam u njihov život i njihovu sudbinu.

