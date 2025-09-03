Ona je stvarno Boginja! Regionalna muzička zvezda Milica Pavlović raspametila je 50 najvatrenijih fanova koji su izvučeni u nagradnoj igri, a koji su danas doživeli inovativno iskustvo u „House of Boginja“.

Kao što je Kurir već pisao, fanovi su stigli brendiranim autobusom sa likom Milice Pavlović i natpisom „Lav members only“, a pravo iznenađenje je usledilo kada su prošli kroz vrata luksuzne kuće.

Fanove su dočekali unikatni kokteli „Lav potion“ koje je smislila sama Milica, a za koje je tražila specijalan sastojak – liker od ljubičice. Kada su se poslužili koktelima, a zatim i kokicama i ugledali filmske postere sa turneje „Lav“ već se nagoveštavalo da je muzička zvezda samo za njih organizovala privatnu premijeru prvog koncertnog filma u regionu pod nazivom „Lav the Show“.

Pre gledanja koncertnog filma dobili su i personalizovan poklon od Milice, a njihovi urlici odzvanjali su kroz „House of Boginja“. U pitanju su bademantili od svile, na kojima je ručno izvezen natpis „Lav member“, kao i jedinstvene membership kartice . Udobno smešteni u svojim bademantilima uživali su u svakom segmentru ovog koncertnog filma, i u ovom inovativnom iskustvu.

Ako uzmemo u obzir da je turneja Lav jedna od muzičko-produkcijski najzahtevnijih u regionu, da je koncert iz Zagreba završio u svetskim medijima, plava haljina u svim regionalnim medijima, ali u Turskoj, kao i da je za svoje najvernije fanove organizovala pre svakog koncerta “Meet&Greet”, ne iznenađuje nas što je Milica ponovo razmišljala van okvira domaće muzičke industrije.

