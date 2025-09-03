VEČERAS NA TAJNOJ LOKACIJI SE SLUŽI OVAJ NAPITAK! Otkrivamo recept pića SAMO ZA ODABRANE!
Ona je stvarno Boginja! Regionalna muzička zvezda Milica Pavlović raspametila je 50 najvatrenijih fanova koji su izvučeni u nagradnoj igri, a koji su danas doživeli inovativno iskustvo u „House of Boginja“.
Kao što je Kurir već pisao, fanovi su stigli brendiranim autobusom sa likom Milice Pavlović i natpisom „Lav members only“, a pravo iznenađenje je usledilo kada su prošli kroz vrata luksuzne kuće.
Fanove su dočekali unikatni kokteli „Lav potion“ koje je smislila sama Milica, a za koje je tražila specijalan sastojak – liker od ljubičice. Kada su se poslužili koktelima, a zatim i kokicama i ugledali filmske postere sa turneje „Lav“ već se nagoveštavalo da je muzička zvezda samo za njih organizovala privatnu premijeru prvog koncertnog filma u regionu pod nazivom „Lav the Show“.
Pre gledanja koncertnog filma dobili su i personalizovan poklon od Milice, a njihovi urlici odzvanjali su kroz „House of Boginja“. U pitanju su bademantili od svile, na kojima je ručno izvezen natpis „Lav member“, kao i jedinstvene membership kartice . Udobno smešteni u svojim bademantilima uživali su u svakom segmentru ovog koncertnog filma, i u ovom inovativnom iskustvu.
Detaljnije u prilogu:
Ako uzmemo u obzir da je turneja Lav jedna od muzičko-produkcijski najzahtevnijih u regionu, da je koncert iz Zagreba završio u svetskim medijima, plava haljina u svim regionalnim medijima, ali u Turskoj, kao i da je za svoje najvernije fanove organizovala pre svakog koncerta “Meet&Greet”, ne iznenađuje nas što je Milica ponovo razmišljala van okvira domaće muzičke industrije.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: