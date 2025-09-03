Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Aleksandra Prijović rodila je zdravu devojčicu kojoj je dala ime Aria, a sada je podelila prvu sliku bebe.

Na fotografiji iz porodilišta vidi se ruka devojčice koju je ponosna mama obgrlila, a pevačica je poručila:

- Život nam je svega dao.

Kum Aco Pejović uveliko slavi Prijovićkim porođaj

Aleksandrin i Filipov venčani kum, pevač Aco Pejović i za Kurir otkrio šta je rekao pevačici i njenom suprugu.

- Čestitao sam mojim divnim kumovima, poželeo sam princezi dobrodošlicu u naše živote i rekao im da znam kao otac ćerki da ih čeka ogromna ljubav! Njihova porodica je danas bogatija za jedan novi osmeh, novo lice sreće, znam da će njihova ćerka, baš kao i kumić Aleksandar, odrastati okružena ljubavlju, toplinom i sigurnošću, jer su moji kumovi ljudi velikog srca i puni nežnosti - rekao je Pejović i dodao:

- Sa velikim ponosom i radošću slavim ovaj trenutak života i današnji dan!

Inače, Borka Mihajlović oglasila se i otkrila detalje nakon što je njena ćerka Aleksandra Prijović na svet donela devojčicu.