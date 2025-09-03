Slušaj vest

Nakon burnog raskida sa Kristinom Spalević, Kristijan Golubović prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svom životu. Žestoki momak se oseća loše zdravstveno, što je otkrio u izjavi za Kurir.

- Nisam dobro zdravstveno. Imam pritisak od cele situacije, a danas sam blago povredio levo koleno na treningu. Za 10 dana sam izgubio 8 kilograma. Za to je zaslužan i veliki stres koji sam imao u prethodnom periodu. Sva ta nagađanja i lupetanja... Jako sam se dao treningu. Želim da pariram mladom čoveku.

Progovorio o raskidu s Kristinom

- To je njen izbor, ona ima pravo. Ja sam Kristinu pustio da oladi glavu, ljuta je zbig mnogo stvari. Ljuta je najviše zbog Aleksandre Babejić. Ja sam prošao na hiljade žena, ali kad je žena u putanju ja moram da volim nekog da bih bio s njom, jer ja nemam više 20 godina - rekao je Kristijan, a na pitanje o njegovim ispadima na Farmi, među kojima je bio i flert sa Kiki Star je imao da kaže samo sledeće:

- Ja sam strejt, a vi pričate o mentalno poremećenom muškarcu - rekao je Kristijan besno i spustio slušalicu.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom - rekla je ona u izjavi za Kurir.

