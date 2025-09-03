Slušaj vest

Aleksandra Prijović danas se porodila, a čestitke su odmah krenule da pristižu sa svih strana. Aleksandrina majka Borka Mihajlović ponovo se oglasila i na društvene mreže podelila fotke sa proslabe povodom rođenja unuke.

- Život nam je svega dao. Rodila se mala Aria -pisalo je na dekoraciji koja je krasila proslavu.

Zavirite na proslavu povodom rođenja Prijine ćerke
Foto: Printscreen

Borka je na slici pokazala raskošnu dekoraciju i pripremljene stolove za slavlje, a dodala je i pesmu Nade Topčagić "Rodila se princeza".

Nakon lepih vesti, čestitke su počele da pristižu sa svih strana, a nakon oglašavanja Slobodana Bobe Živojinovića za Kurir, oglasila se i majka Aleksandre Prijović, Borka Mihajlović.

Ona je na svom Fejsbuk nalogu objavila fotografiju na kojoj se nalaze osnovni podaci o malenoj Aleksandrinoj naslednici.

Naime, Aria je pri dolasku na svet bila teška 3,03 kolograma, visoka 51 centimetar, a rođena je u 15:53h.

Prija održavala trudnoću van javnog sveta

Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.

Porođaj protekao u najboljem redu

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

