Milica Pavlović večeras je u “House of Boginja” promovisala koncertni film “Lav”.

Ovaj film predstavlja snimak svih 7 koncerata sa turneje i nešto što se prvi put može videti na našem tržištu. Montaža je trajala mesecima, a ceo projekat se aktivno radio 2 godine, od 22 sata montiranog materijala i 100 sati nemontiranog, 2 sata je stalo u film koji je 50 najvernijih fanova večeras imalo priliku premijerno i da vidi.

- Ne lažem da mi je bankovni račun u problemu posle filma. Ponosna sam na ovaj projekat. Nosila sam materijal i u Bunibrod - rekla je uz osmeh Milica, koja će u ponedeljak objaviti i svoju novu pesmu kao poklon publici.

Priredila iznenađenje za fanove

Fanove su dočekali unikatni kokteli „Lav potion“ koje je smislila sama Milica, a za koje je tražila specijalan sastojak – liker od ljubičice. Kada su se poslužili koktelima, a zatim i kokicama i ugledali filmske postere sa turneje „Lav“ već se nagoveštavalo da je muzička zvezda samo za njih organizovala privatnu premijeru prvog koncertnog filma u regionu pod nazivom „Lav the Show“.

Pre gledanja koncertnog filma dobili su i personalizovan poklon od Milice, a njihovi urlici odzvanjali su kroz „House of Boginja“. U pitanju su bademantili od svile, na kojima je ručno izvezen natpis „Lav member“, kao i jedinstvene membership kartice . Udobno smešteni u svojim bademantilima uživali su u svakom segmentru ovog koncertnog filma, i u ovom inovativnom iskustvu.

