Nekadašnji vaterpolista Danilo Ikodinović često je bio glavna tema javnosti, dok svoj privatni život mahom drži daleko od medija. Pre nego što je uplovio u bračne vode sa poznatom pevačicom Natašom Bekvalac, Danilo je bio u braku sa misterioznom Anjom, sa kojom ima naslednicu Andreu.

Anja je uvek izbegavala reflektore i gotovo nikad se nije eksponirala u medijima, dok Danilova i njena ćerka voli da bude primećena. Na Tiktoku već ima više od 100.000 lajkova, a njen sadržaj uglavnom se fokusira na noćni provod i društveni život.

Andrea se snima u klubovima, a često je u dekoltiranim, šljokičavim izdanjima sa izrezima. Inače, nakon razvoda od Anje, Danilo je ušao u drugi brak sa pevačicom Natašom Bekvalac, sa kojom je dobio ćerku Hanu.

Njihov brak je trajao od 2005. do 2011. godine, a onda je Danilo pronašao novu sreću sa proslavljenom odbojkašicom Majom Ognjenović.

Nataša kaže: "Teško mi je što Hana ide"

Podsetimo, Nataša je govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti u Španiju zbog studija: