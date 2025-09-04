HANU IKODINOVIĆ SVI ZNAJU, A OVO JE NJENA STARIJA POLUSESTRA! Dačina prva ćeka voli NOĆNI život i sve snima - duboki dekolte, šljokice i izrezi
Nekadašnji vaterpolista Danilo Ikodinović često je bio glavna tema javnosti, dok svoj privatni život mahom drži daleko od medija. Pre nego što je uplovio u bračne vode sa poznatom pevačicom Natašom Bekvalac, Danilo je bio u braku sa misterioznom Anjom, sa kojom ima naslednicu Andreu.
Anja je uvek izbegavala reflektore i gotovo nikad se nije eksponirala u medijima, dok Danilova i njena ćerka voli da bude primećena. Na Tiktoku već ima više od 100.000 lajkova, a njen sadržaj uglavnom se fokusira na noćni provod i društveni život.
Andrea se snima u klubovima, a često je u dekoltiranim, šljokičavim izdanjima sa izrezima. Inače, nakon razvoda od Anje, Danilo je ušao u drugi brak sa pevačicom Natašom Bekvalac, sa kojom je dobio ćerku Hanu.
Njihov brak je trajao od 2005. do 2011. godine, a onda je Danilo pronašao novu sreću sa proslavljenom odbojkašicom Majom Ognjenović.
Nataša kaže: "Teško mi je što Hana ide"
Podsetimo, Nataša je govorila o odnosu sa Hanom i priznala da joj je teško što će se uskoro odseliti u Španiju zbog studija:
- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže. Teško mi je što ide, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.