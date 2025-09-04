Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić uputila je srdačne čestitke koleginici Aleksandri Prijović i Filipu Živojinoviću povodom rođenja njihove ćerkice Arije.

- Aleksandra, draga moja lepotice, toliko toga si u životu uspela svojim trudom, radom i dobrotom. Ti si tako jedna mila i dobra duša da zaslužuješ sve što ti je Bog dao kao i ovo, devojčicu. Neka je Bog poživi, čestitam ti na devojčici tebi i Filipu, i želim vam još dece i da budete zauvek srećni, puno vas ljubi Ana Nikolić - rekla je Ana u videu koji je objavila na društvenim mrežama.

Ana Nikolić uputila srdačne čestitke Aleksandri Prijović Izvor: Instagram/ananikolicofficial

Podsetino, Aleksandra Prijović porodila se u sredu i jednoj privatnoj klinici i na svet donela devojčicu Ariju.

Porođaj protekao u najboljem redu

Kako pišu domaći mediji, Aleksandra se porodila u jednoj privatnoj klinici, a mama i beba se osećaju odlično. Tokom dana je u porodilište dovezao suprug Filip Živojinović.

Prija održavala trudnoću van javnog sveta

Podsećamo, mlada muzička zvezda je bila u medijskoj ilegali tokom druge trudnoće, a povremeno se oglašavala na Instagramu gde je kačila svoja izdanja, te smo mogli da pratimo kako pevačica iz meseca u mesec izgleda.

Prijovićka i Filip već imaju sina Aleksandra, koji se raduje tome što će biti stariji brat.

1/6 Vidi galeriju Trudna Aleksandra Prijović Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen, ATA

Pol deteta

Svojevremeno se otkrilo da će pevačica na svet doneti devojčicu.

- Aleksandra nije želela da krije lepe vesti zato što i Filip i ona smatraju da su deca najveće bogatstvo. Srećni su, uspešni, godinama su u skladnom braku i sasvim je prirodno što su poželeli da dobiju još jedno dete. To neće usrećiti samo njih i njihove porodice već i sina Aleksandra, koji im je često govorio o tome kako bi želeo da dobije brata ili sestru. Nedavno su saznali da Prija nosi devojčicu, ali za sada to znaju samo najbliži. Tu vest još ne žele da dele zbog malera, ali i zbog njenog povlačenja iz javnosti. Smatraju da je dobro da se intima sačuva i da je Aleksandra već dovoljno bila prisutna u medijima zbog velikih poslovnih uspeha koje je ostvarila. - pričao je izvor početkom godine.

Kurir.rs

Trudna Prija se pojavila na rođendanu Žike Jakšića: