Milica Pavlović sinoć je u “House of Boginja” promovisala koncertni film “Lav”, a nakon završetka oficijalnog dela programa regionalna zvezda je odgovarala i na pitanja brojnih medijskih ekipa.

Milica je govorila o tome kako prekida poslovne i sve druge odnose.

Milica Pavlović večeras je u “House of Boginja” promovisala koncertni film “Lav”. Foto: Marko Karović

- Tog momenta ja kad osetim da to više nije to, ja sve kažem u lice, okrenem se i mene više nema u tim pričama. Mene više ne zanima ta osoba i kraj priče, ja te precrtam i nema te nikad više u mom govoru, mislima i sistemu. Dok sam tu lojalna sam, ginem za tebe kao prijatelj, ali kad te precrtam - kraj, nema popravnog. Ne postojiš više u mom životu. Ja sam oduvek takva, pamtim to još iz osnovne škole, posvađam se sa drugaricom i ne primećujem je više - rekla je Pavlovićeva, pa se po prvi put osvrnula i na kraj prijateljstva sa Jelenom Karleušom.

Jelena Karleuša na audiciji Pinkovih zvezda Foto: Boba NIkolić, Boba Nikolić

- Tu temu uopšte ne bih komentarisala. Sve osobe koje trenutno nisu u mom životu i ne treba da budu. Ja uživam i mnogo mi je lepo - istakla je pevačica.

Milica je imala šta da kaže i na Jeleninu izjavu da joj nedostaju svi ljudi koji više nisu u njenom životu, pa tako i ona.

- Pa što ćemo onda? - upitala je Milica.

