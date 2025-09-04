- Tog momenta ja kad osetim da to više nije to, ja sve kažem u lice, okrenem se i mene više nema u tim pričama. Mene više ne zanima ta osoba i kraj priče, ja te precrtam i nema te nikad više u mom govoru, mislima i sistemu. Dok sam tu lojalna sam, ginem za tebe kao prijatelj, ali kad te precrtam - kraj, nema popravnog. Ne postojiš više u mom životu. Ja sam oduvek takva, pamtim to još iz osnovne škole, posvađam se sa drugaricom i ne primećujem je više - rekla je Pavlovićeva, pa se po prvi put osvrnula i na kraj prijateljstva sa Jelenom Karleušom.