Pevačica Rada Manojlović je na nastupu u Novom Sadu bila u odevnoj kombinaciji koja je imala providne delove, o kojoj se i te kako priča na društvenim mrežama. Rada je na Instagramu podelila snimak u kom je sve vreme vidimo otpozadi, a korisnici Instagrama raspisali su se o njenom stajlingu.

"Gaće zaboravila?", "tange sledeći put obuci", "Rado draga, drugi put na mikrofon javno reci - samo da vam kažem, gaće imam, da sutra po komentarima se ne blamirate", neke su od poruka koje je dobila.

Rada Manojlović odgovorila fanovima Foto: Printscreen/Instagram

"Da si živ i zdrav, i podgaće i gaće i šorts u boji kože, ne znam kako ne vidiš ahaha, ukucaj na Guglu da vidiš kako to izgleda, veruj mi, mi žene imamo kamuflažu za sve", odgovorila je Manojlovićeva na jedan od pomenutih komentara.

- Hvala za predivno veče, malo je reći da ste bili sjajni, hvala što ste pevali svaku pesmu uglas - navela je Rada u opisu objave o pomenutom nastupu u vojvođanskoj prestonici.