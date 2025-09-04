Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija i voditeljka Red televizije, Mina Vrbaški, svojevremeno je javno priznala da se bavila prostitucijom.

Kako je tada istakla, period u kom se upustila u bavljenje najstarijim zanatom pamti kao najteži.

Foto: Printscreen/Instagram

- Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam obezbedila sebi i porodici ono što su tražili. Ne želim da kažem koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan. Moji su tek saznali sada. Majka je sumnjala i pitala me nekoliko puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac - ispričala je Mina tada, pa dodala:

- Uvek sam joj govorila da to nikad ne bih uradila zbog sebe i zbog njih. Verovala sam da nikada neće saznati, ali nisam imala hrabrosti da joj kažem. Govorila sam joj da sam pozajmljivala novac, a kad me je pitala za dugove, govorila sam joj da sam od srca njoj sav taj novac dala i skretala sa teme videvši da mi ne veruje. Izborila sam se tim, išla sam kod psihijatra. Moja dva prijatelja su znala da se time bavim, ali nisam ni sa njima pričala o tome - dodala je ona tada.

"Krenula sam drugim putem"

Nedavno je Vrbaški otkrila da je ružan period iza nje, te da je nastavila da se bavi svojim životom na potpuno drugi način.

- Da, daleka prošlost. Krenula sam drugim putem. Uskoro krećem i na jedan kurs i onda zauvek idem iz ove zemlje. Ovo su za mene poslednji koraci na estradi i u medijima kod nas. Smatram da više ne pripadam ovde.

Oglasila se povodom uvreda Kristijana Golubovića

- Poštovani pratioci, dužna sam da vam se obratim povodom uvreda na moj račun od strane Kristijana Golubovića. Reći ću vam samo da svako ko ima uši i oči zna da nisam izrekla ništa uvredljivo na njegov račun, samo sam rekla da sam uz Kristinu. Ne znam šta ga je toliko izrevoltiralo da me vredja do ove mere. Ja sam svakako navikla na nepravdu u ovom smislu, tako da može da nastavi slobodno, ali smatram da nije ni malo džentlmenski ni u redu sa njegove strane. Što se tiče Aleksandre, ne bih mnogo da joj dajem na značaju, dobila je i previše publiciteta. Za nju sam rekla činjenice, a da je toliko fina kao što se predstavlja, da ima obraz i da nema interes, ako je upletena kao što kaže iz nepoznatog razloga u ovu priču, spakovala bi kofere i pobegla glavom bez obzira. Tačka - napisala je Mina.

Kristijan žestoko o Mini

- Da te pitam smećarko, što me pljuješ po novinama I šta se mešaš u moj život. Jer što ne postoji tvoja usta ću ti se glibava iza*rati - napisao je Kristijan u poruci koju je poslao Mini, a potom je na storiju dodao:

- Minice dušice, da li to "ti" ke*aš nešto o meni, mojoj vezi sa Kristinom, ili tražiš da ja pričam o tvom divnom životu, vezama i vezicama... Klošarko, jela si do skoro moj hčeb u mojoj kući. Brzo zaboravljaš? A da, tako te je naučila ulica - uličarko!?

Kurir.rs/Alo

