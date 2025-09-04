Slušaj vest

Pevačiac Aleksandra Prijović porodila se u jednoj privatnoj klinici i na svet donela ćerku Ariu, a u restoranu Živojinovića organizovana je gala proslava.

Alesandrina majka Borka bila je puna sreća zbog dolaska unuke na svet, a na Instagramu je pozirala u majici koja je bila specijalno napravljena za ovu priliku. Uz crtež bebe, na majici je pisalo:

- Rodila se Aria.

Aleksandra Prijović je podelila i prvu sliku iz porodilišta, na kojoj čvrsto drži ruku svoje naslednice.

Devojčica nosi plemenito ime

Arija ili Aria je uobičajen naziv u persijskom govornom području i Indiji. Njegovo značenje je "plemenito", "časno" ili "čisto".

U Evropi, ime Aria je takođe žensko italijansko ime, a prevodi se kao "zrak". Varijante imena su Ariana, Arian, Aryan, Arya.

Sasvim je sigurno da su ponosni roditelji za svoju princezu birali ime koje se može prepoznatu svuda u svetu, ali su očigledno vodili računa i da bude u skladu sa imenom brata Aleksandra, čije ime takođe počinje slovom A. Takođe ovo ime ima i značenje "zvuk" opšte poznato muzičarima, kakvi su Aleksandra i Filip.

Porodila se u privatnoj klinici

Prijovićka se porodila u jednoj privatnoj klinici. Pevačica je pre nekoliko sati ušla u porodilište, kada je u bolnicu dovezao suprug Filip Živojinović.

Za uređenje dečje sobe potrošila 10.000 evra

Kako je izvor za medije svojevremeno otkrio, čim je saznala da je u drugom stanju, Prija je krenula sa opremanjem sobe za bebu. Ona je angažovala poznatog dizajnera nameštaja iz Italije, kako bi uradio komade nemeštaja po njenoj želji.

Prijovićka je bila široke ruke, pa za opremanje sobe iskeširala čak 10.000 evra.

Kum Aco Pejović odmah ćestitao rođenje

- Čestitao sam mojim divnim kumovima, poželeo sam princezi dobrodošlicu u naše živote i rekao im da znam kao otac ćerki da ih čeka ogromna ljubav! Njihova porodica je danas bogatija za jedan novi osmeh, novo lice sreće, znam da će njihova ćerka, baš kao i kumić Aleksandar, odrastati okružena ljubavlju, toplinom i sigurnošću, jer su moji kumovi ljudi velikog srca i puni nežnosti - rekao je Pejović i dodao:

- Sa velikim ponosom i radošću slavim ovaj trenutak života i današnji dan!