Javnost je zabrinula vest da je Halid Bešlić završio u bolnici zbog lošeg zdravstvenog stanja. On je prvo bio smešten na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a pre dva dana je prebačen Kliniku za onkološke pacijente, gde je nastavio dalje sa svojom terapijom.

Podrška Halidu stiže sa svih strana, a sad se oglasila Goga Sekulić koja je podelila Halidovu sliku na svom Instagram nalogu.

Dugo ima probleme sa zdravljem

Podsetimo, pevač se već godinama suočava sa zdravstvenim izazovima

Nakon teške saobraćajne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pevaču je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom. Ovi problemi zahtevaju kontinuiranu pažnju i brigu o zdravlju

Poznato stanje pevača

Halidov menadžer je sad otkrio koji problem ima folker.- Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja - rekao je on, pa nastavio:

- Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti.

Promenio kliniku

Naime, pojavile su se oprečne informacije - da je legendarni izvođač narodne muzike izašao iz bolnice, pa zatim i da je i dalje na lečenju. Zapravo, Bešlić je samo promenio kliniku na kojoj se leči. Njegov menadžer Nedim Srnja kazao je da se folk pevač oseća mnogo bolje.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se oseća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno - rekao je Nedim.

Halid Bešlić pobedio šećer: