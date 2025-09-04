Slušaj vest

Pevač Darko Filipović ovog leta odabrao je Grčku kao svoju oazu mira. Na društvenim mrežama objavio je fotografije na kojima se vidi kako opušteno sedi u stolici koju je smestio pravo u plićak, dok oko njega vlada atmosfera letnje bezbrižnosti.

More, društvo i specijaliteti

U društvu prijatelja, Darko je uživao u morskim plodovima, škampima, voću i rashlađenom piću. Uz muziku i nazdravljanje, atmosfera je podsećala na pravi mediteranski hedonizam, a komentari pratilaca samo su potvrdili da su prizori izazvali zavist kod mnogih.

1/7 Vidi galeriju Darko Filipović Foto: Printscreen/Instagram

Stanovi s pogledom na more

Darko Filipović zaradu od pevanja je pametno uložio, te je kupio dve nekretnine u Grčkoj, a od izdavanja stanova u blizini Soluna ima odličan izvor prihoda.

Darko je nedavno otkrio kako je postao vlasnik nekretnina u Grčkoj.

- Imam jednog prijatelja koji tamo već ima nekretnine, tačnije više stanova. On mi je rekao kako je tamo sad pravi momenat da se uloži u nekretnine, jer će kroz nekoliko godina cene otići naviše. U tom momentu, pre četiri godine, u toj regiji je bila najniža vrednost kvadrata i nekretnina u istoriji. Imao sam neku ušteđevinu i pomislio da cena nikad neće ići ispod ovoga, samo može da poraste - rekao je Darko tada.

- Tačnije, nisam baš u Solunu, to je jedno mesto pored Soluna na moru, zove se Perea. Tu sam uzeo dva apartmana, jedan za sebe, jedan izdajem turistima preko agencije s kojom sam se povezao - rekao je Darko jednom prilikom u emisiji "Zvezde Granda specijal".

Razvod ga nije potresao

Podsetimo, o ljubavnom životu pevača Darka Filipovića se dosta pričalo, a njegov razvod od supruge Jasmine bio je jedna od glavnih tema javnosti nakon što ju je suprug optužio da ga je varala sa njegovim prijateljem. Međutim, to ga nije mnogo potreslo jer, sudeći po objavama na društvenim mrežama, živi lagodno, posećuje egzotične i skupe destinacije, na kojima degustira škorpije na žaru, mazi tigrove i iguane po plažama i pokazao kako je mazi i uživa u njenom društvu.

Foto: Printscreen/Instagram

Uhapšen ljubavnik njegove žene



U Grčkoj je uhapšen državljanin Srbije zbog sumnje da je ukrao 1,25 miliona evra iz prostorija nemačke kompanije. U pitanju je navodno Robert S, ljubavnik Jasmine Filipović, bivše supruge pevača Darka Filipovića.

Robert je, kako pišu domaći mediji, hteo da pobegne iz Grčke, a tokom provere pasoša je utvrđeno da je za njim raspisana evropska poternica nemačkih vlasti.