Tanja Savić nastupila je u jednom beogradskom lokalu, a u razgovoru sa medijima je govorila o letovanju, kilogramima, koleginici Aleksandri Prijović ali i deci.

Letovanje

- Bila sam na letovanju u Turskoj, žao mi što duže nije trajalo. Ja sam neko ko voli da jede. Imam male obroke u toku dana, ja jedem pet puta dnevno. Hrana u Turskoj je okej, malo začinjena. Ja drugarice savetujem da jedu kao ja pet obroka dnevno po malo, da se ne ugoje. Kažem im da uzmu dečji tanjir, da ga nose svuda sa sovom, da ga napune sa svim i svačim, da ima zeleniša. To je odlično da smršaju nakon trudnoće - savetovala je Tanja.

Trudnoća i kilogrami

- Mogla bih ponovo da budem trudna. Bilo mi je teško tokom trudnoće, jer sam kuburila sa kilogramima. Bila sam ogromna, imala sam preko 90 kilograma. U drugoj trudnoći sam bila manja, imala sam 80. Nije me bilo briga tada jer sam bila u Australiji, pešačila sam puno, ljudi se nisu okretali. Brzo sam se navikla da nisam poznata tamo - nasmejala se pevačica.

Čestitala Aleksandri Prijović

Tanja je čestitala Priji rođenje ćerkice.

- Čestitam Aleksandri, deca su nešto najlepše. Lepo je ime, ali ja sam više za neka starinska. Ja bih na primer svojoj naslednici dala ime Alisa, Ikonija, Milica, Marija, ta stara srpska imena.

Deca i kuća sa dvorištem

Savićeva je otkrila svoje želje i priznala da želi još dece i kuću.

- Imam mnogo želja. Dete, muško, pa žensko, kako Bog kaže. To mi je najvažnije, ali i da imam kuću sa velikim dvorištem. Kupila sam plac - otkrila je Tanja.

