Drugoplasirana rijaliti učesnica Anđela Đuričić govorila je o trudnoći i o tome da li Nenada Marinkovića Gastoza vidi kao dobrog oca.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz na jahti prolivaju šampanjac Foto: Printscreen Instagram

Sada je progovorila o njihovom odnosu u emisiji "Narod pita" i istakla da priželjkuju bebu.

- Anđela, da li si planirala trudnoću? - upitala je voditeljka.

- Koliko ja priželjkujem to jednog dana, isto tako i Gastoz. Sada ne žurimo, znamo da kada bude bilo i njegovo i moje vreme, to će biti to. E, sad, da li će to vreme biti u isto vreme da se poklopimo, videćemo - rekla je Anđela.

- Da li vidiš Gastoza kao oca svoje dece? - upitala je voditeljka.

- Vidim ga kao idealnog oca - odgovorila je Anđela.

Gastoz upoznao Anđelinu porodicu

Oni se redovno oglašavaju na mrežama sa odmora, a prilikom boravka u Crnoj Gori, Gastoz se upoznao sa Anđelinom porodicom.

- Mi smo u Herceg Novom proveli dva dana, upoznao se Gastoz sa mojom porodicom i sve je proteklo u najboljem redu, kao što ste imali priliku jednim delom da vidite. Srećni su zbog nas i podržavaju nas - istakla je bivša zadrugarka.

Iživljavao se nad Anđelom

Gostujući u emisiji ''Narod pita'' Marko Đedović dao je svoj sud o pobedniku ''Elite 8'', ali i o njegovoj vezi sa Anđelom Đuričić.

- Ništa protiv nemam i da se ona odluči na korak dalje u tom odnosu. U njene emocije nikada sumnjao nisam, ali sam se za njegove emocije izjasnio više puta. Šta ćemo s tim što se iživljavao nad Anđelom zbog Pavla, a svoje greške nije video?! Ne mislim da se totalno promenio u boljem smislu nakon izlaska iz rijalitija. Sve je pucalo po njenim leđima. Sa Anđelom sam se dopisivao. Nismo ulazili u duboke teme. Znam kakva je kad se zaljubi. Znam da on mene ne voli. Ona ide linijom manjeg otpora, zna da je najbolje da imamo ređi kontakt - kaže Đedović koji smatra da bi Anđela prvo njega pozvala kada bi raskinula sa Nenadom.

